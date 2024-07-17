В гости к сотрудникам камчатского Кроноцкого заповедника пришла рысь

На Камчатке жителей кордона в Долине гейзеров переполошило редкое событие – в гости пришла рысь и долго позировала наблюдателям. Между тем, в отличие от медведя, эта кошка не любит зрителей и избегает контакта с людьми. Встреча с животным произошла вечером.

«Я вышел из инспекторского домика и осматривался вокруг. Заметил, что возле камня появился новый светлый силуэт. Сначала я не понял, что это. Постучал ребятам в окошко и спросил, мне кажется или там сидит рысь? Конечно, вышли все, ведь это невероятно редкое явление — вот так просто наблюдать за рысью в такой близи. Хищник по себе скрытный же», – рассказал Спас Тарасов, государственный инспектор ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник».

Судя по повадкам и размерам, кордон навестил самец. Увидев людей, крупный зверь первым делом пометил вертолётный конус и остался на месте. Достаточно долгое время он позволял наблюдать за собой и фотографировать. По словам очевидцев, это было связано ещё и с тем, что в кустах, где хотел скрыться зверь, находился другой местный житель – медведь.

«Рысь сидела на месте, где начинается каждая экскурсия по долине, и спокойно наблюдала за опешившими сотрудниками и волонтёрами. В какой-то момент, заметив неподалёку в кустах инспектора, зверь напрягся, принял позу хищника, но и тогда не ушёл, а наоборот, с интересом направился в сторону человека. Вскоре животное скрылось в лесу, оставив жителей кордона в состоянии необычайного удивления и восторга», – сообщила Валерия Короткова, волонтёр Кроноцкого заповедника.

Руководитель службы охраны Кроноцкого заповедника Николай Соловьёв, который в это время также находился на кордоне, подтвердил, что это скорее всего действительно «матёрый кот». Зверь как будто специально демонстрировал мощные лапы и был уверен в своей неотразимости, - сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.