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  4. Суд заставил Минздрав Камчатки заплатить 170 тысяч рублей

Суд заставил Минздрав Камчатки заплатить 170 тысяч рублей

16:05
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Суд заставил Минздрав Камчатки заплатить 170 тысяч рублей

На Камчатке по иску прокурора региональный Минздрав выплатит компенсацию морального вреда. Проверку провели сотрудники прокуратуры Петропавловска-Камчатского.

«Установлено, что родители 3-летнего ребенка, страдающего тяжелым заболеванием, почти год были вынуждены приобретать медицинские изделия: тест-полоски для измерения инсулина в крови, ланцеты для прокалывания пальца и другие за свой счет. Региональное министерство здравоохранения не обеспечивало девочку препаратами, мотивируя отсутствием оснований. Мама обратилась в прокуратуру. Не согласившись с позицией органа власти, прокуратура направила в суд иск о понуждении Минздрава компенсировать расходы на препараты в сумме свыше 140 тысяч рублей, а также моральные
страдания», - сообщила старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ Елизавета Денисюк.
Суд с доводами надзорного ведомства согласился, заявление удовлетворил. Орган региональной власти понудили возместить расходы на лекарства, а также выплатить 30 тысяч рублей в счёт причиненного вреда. Решение не вступило в силу, его фактическое исполнение прокуратура проконтролирует.

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