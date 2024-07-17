Пожар в трёхкомнатной квартире потушили в столице Камчатки

В Петропавловске-Камчатском сотрудники МЧС России потушили пожар в трёхкомнатной квартире. Возгорание произошло накануне, 16 июля, на улице Океанской. Там загорелся диван.

Около получаса потребовалось пожарным, чтобы справиться с пламенем. Диван сгорел полностью, также на площади пять квадратных метров выгорели обои. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Рассматриваются две причины произошедшего — неосторожное обращение с огнём и внесение постороннего источника зажигания.

Напомним, телефон пожарной охраны — 01, с мобильных — 101, 112.