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  4. Пожар в трёхкомнатной квартире потушили в столице Камчатки

Пожар в трёхкомнатной квартире потушили в столице Камчатки

16:27
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Пожар в трёхкомнатной квартире потушили в столице Камчатки

В Петропавловске-Камчатском сотрудники МЧС России потушили пожар в трёхкомнатной квартире. Возгорание произошло накануне, 16 июля, на улице Океанской. Там загорелся диван.

Около получаса потребовалось пожарным, чтобы справиться с пламенем. Диван сгорел полностью, также на площади пять квадратных метров выгорели обои. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Рассматриваются две причины произошедшего — неосторожное обращение с огнём и внесение постороннего источника зажигания.
Напомним, телефон пожарной охраны — 01, с мобильных — 101, 112.

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