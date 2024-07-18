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  4. Эксперты составили топ самых востребованных вакансий рыбохозяйственного комплекса

Эксперты составили топ самых востребованных вакансий рыбохозяйственного комплекса

10:30
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Эксперты составили топ самых востребованных вакансий рыбохозяйственного комплекса

Эксперты цифровой экосистемы Россельхозбанка проанализировали рынок труда в рыбохозяйственном комплексе. Они говорят о растущем интересе россиян к работе в РХК. Согласно данным аналитиков платформы по поиску работы образования в АПК «Я в Агро», количество вакансий также увеличивается.

В основном предприятия ищут работников в регионах, которые располагают вокруг главных водных объектов страны. Лидером по количеству рабочих мест является Дальневосточный федеральный округ. На втором и третьем месте расположились Северо-Западный и Южный федеральные округа.
Исследование показало, что самой востребованной остаётся профессия рыбообработчика (35 % от всех вакансий, открытых в предприятиях РХК). Также работодатели ищут матросов (25 %) и технологов рыбной промышленности (15 %).
Общий рост спроса на специалистов в РХК составил 20 % по сравнению с прошлым годом. Особенно заметно увеличился спрос на технологов рыбной промышленности - на 30 %. Об этом сообщили ИА «Камчатка», в пресс-службе камчатского регионального филиала АО «Россельхозбанк».

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