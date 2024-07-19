Ремонт дороги к ТЭЦ-2 в столице Камчатки завершили раньше срока

В Петропавловске-Камчатском краевые и городские депутаты проверили отремонтированный участок дороги по улице Степной. Накануне, 18 июля, на объекте завершили работы по укладке асфальтобетонного покрытия. Как ранее сообщало ИА «Камчатка», ремонт дорожного полотна выполнен в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Совместно с межведомственной комиссией посетили участок по улице Степной. Это один из семи частей единого муниципального контракта, на данный момент все работы, согласно техническому заданию, выполнены, несмотря на то, что срок выполнения работ стоит на 31 августа. То есть подрядчик досрочно выполнил все работы. Сейчас дорожные строители приступили к выполнению пожеланий заказчика. Например, была красиво обустроена зона для остановки автобуса, установлен бордюрный камень, для того, чтобы гражданам было приятно и комфортно ездить по этим дорогам», - рассказала депутат думы Петропавловска-Камчатского Мария Белкина.

Участок дороги по улице Степной – продолжение прошлогоднего ремонтного объекта по улице Солнечной. Всего в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в столице края, к зиме, будут отремонтированы 12 участков, в разных частях города, общей протяженностью 15 километров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатки.

Напомним, на Камчатке национальный проект «Безопасные качественные дороги», инициированный президентом страны Владимиром Путиным, направлен на безопасность дорожного движения и успешно реализуется с 2019 года.