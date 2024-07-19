Аналитика: На Камчатке ожидают заметного роста оптовых цен на лосось

На Камчатке в мае - июне выловили меньше рыбы лососевых пород. Как ранее сообщало ИА «Камчатка», причиной стали неблагоприятные погодные условия. Как результат, на Дальнем Востоке к началу июля объёмы вылова лососей оказались в два раза ниже, чем в аналогичные периоды двух предыдущих лет. Об этом говорится в июльском выпуске доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».

Прошлогодние запасы какое-то время сдерживали рост оптовых цен на отдельные виды лососёвых: в первые шесть месяцев текущего года они были ниже, чем год назад. Цены на лососевую икру нового улова, по сравнению с прошлым годом, существенно выросли.

«По итогам лососёвой путины камчатские предприятия ожидают заметного роста оптовых цен из-за снижения объёмов добычи, увеличения коммунальных тарифов, а также повышения расходов на оплату труда: нехватка кадров ощущается всё острее. Окончательно цены на рыбопродукцию сформируются к началу августа и будут зависеть от предложения на внутреннем и мировом рынках», — рассказал управляющий Отделением Банка России по Камчатскому краю Алексей Киреев.

По данным доклада, в регионе отмечается высокая загрузка судостроительных и судоремонтных компаний. Так, в июне одно из предприятий края приступило к строительству судоремонтного комплекса, а в мае на Камчатке спустили на воду новое промысловое судно.

Доклад «Региональная экономика: комментарии ГУ» готовится в том числе на основе данных, полученных от участников мониторинга Банка России — почти 15 тысяч предприятий промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, торговли и сферы услуг. Участниками мониторинга на Камчатке являются более 160 компаний. Также при подготовке доклада используется информация, полученная территориальными учреждениями Банка России в ходе мероприятий с участием региональных органов исполнительной власти, отраслевых союзов, ассоциаций и объединений. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе Отделения по Камчатскому краю Дальневосточного ГУ Банка России.