Летом на Камчатке и не только

В этом году в Камчатском крае в детских оздоровительных лагерях отдохнут более 12 тысяч детей в загородных лагерях и в лагерях с дневным пребыванием. Кроме того, действуют три палаточных лагеря на 87 человек.

В первую и вторую смены отработали 99 организаций детского отдыха различного типа, в них отдохнули 10 461 ребенок, сообщает корреспондент издания «Камчатский край».

На отдых детей отправляют и в другие регионы — в федеральные детские оздоровительные центры «Артек», «Орленок», «Океан», «Смена», «Алые паруса» — по квоте министерства просвещения РФ. Такое везение выпадает одаренным ребятам, проявляющим активность в той или иной сфере.

Впрочем, родители имеют возможность отправить ребенка в лагеря за пределы Камчатки. Об этом газете "Камчатский край" рассказал начальник отдела воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства образования Камчатского края Сергей Пивняк.

«Можно приобрести путевку в загородный лагерь на территории России, и когда ребенок вернется, обратиться в региональное министерство образования с путёвкой и корешком так называемого обратного талона. Наше министерство оплатит 26 тысяч рублей компенсации за произведенные расходы», — сообщил Сергей Пивняк.

Отдых с «нагрузкой»: оздоровительно-образовательные смены

На Камчатке этим летом были организованы тематические специализированные смены: туристско-краеведческие, патриотические, искусствоведческие и по другим полезным направлениям. В этих сменах поучаствовало 992 ребенка. Проводились они и в загородных, и в пришкольных лагерях. В лагерях палаточного типа проходят смены туристско-краеведческой направленности. В последние годы такая практика стала устойчивым трендом.

«Акцент стараемся делать именно на оздоровительно-образовательных сменах, — отметил Сергей Пивняк. — Первой серьезной площадкой для этого стал лагерь имени Гагарина, в котором размещается центр поддержки талантливых и одаренных детей «Восход». Там мы провели профильные специализированные смены по направлениям физика, математика, биология, инженерия. Для самых маленьких проведена смена «Орлята России» по федеральному проекту, а также наша, уже ставшая доброй традицией, смена юнармии».

Сейчас в «Гагарин» заводят детей на третью смену. Для 88 ребят проведут лекции, мастер-классы и другие интересные мероприятия с представителями различных общественных организаций. Там же предстоит укрепить здоровье и потренироваться детям из федерации самбо. Для них пригласят самых лучших тренеров.

«На такие смены могут попасть все дети от 10 до 17 лет, пройдя определенный отбор. Если ребенок проявил себя в каком-то направлении, если имеет грамоты, дипломы, участвовал к каких-либо олимпиадах и конкурсах, документы нужно предоставить в центр Восход. Центр заблаговременно проводит отбор таких детей на свои профильные специализированные смены, которые являются бесплатными», — рассказал Сергей Пивняк.

Познакомят с беспилотниками и оружием

Впервые в этом году по поручению президента России на Камчатке, как и в ряде других регионов, открылся и работает филиал центра военно-патриотического воспитания «Воин». На базе загородного детского оздоровительного лагеря «Альбатрос» уже отработали две его смены, идет подготовка к третьей и четвертой. Всего по этой программе лето проведут 556 ребят.

«У родителей и у самих ребят это направление вызывает живой отклик. Все смены у нас заполнены. Есть небольшой пока резерв на четвертую смену, которая будет проводиться с 10 августа по 20 августа», — рассказал Сергей Пивняк.

Путевки в «Воин» предоставляются бесплатно. Можно обратиться в офис ООО «Общество с ограниченной ответственностью «Альбатрос» на Советской 30 и просто получить данную путевку. Ребятам гарантированы знакомство с беспилотными летательными аппаратами, тактической медициной, начальная военная подготовка, сборка и разборка учебного оружия, общелагерные мероприятия, а также посещение бассейна с термальной водой, досуговые развлечения и пятиразовое питание.

Мышь не проскочит

В период летней оздоровительной кампании важно не только организовать детям интересный и полезный досуг, но и сделать его безопасным. Объекты самого пристального внимания в этом смысле — загородные лагеря как объекты с бассейнами и прилегающими лесными массивами.

«Наши лагеря обеспечены всеми необходимыми элементами антитеррористической защищенности, — отметил Сергей Пивняк. — Это и периметральное ограждение, и обязательное видеонаблюдение. В каждом лагере по договорам работают частные охранные предприятия, их сотрудники дежурят, периодически обходят периметры лагерей. Имеются «тревожные» кнопки».

Перевозятся дети также безопасно, к тому же, они застрахованы с момента перевозки по направлению к лагерю и обратно. Лагеря обеспечены средствами противопожарной безопасности, персонал подготовлен к правильным действиям при возможном возникновении огня.

В бассейнах дети также могут чувствовать себя спокойно. В каждом бассейне имеются свои спасательные средства. Кстати, с третьей смены откроется бассейн и в «Гагарине», спасательные средства туда также закуплены.

«В каждом бассейне стоит один инструктор на порожке, другой находится с ребятами в самой чаше бассейна. В последние годы у нас не было никаких проблем с пребыванием детей в бассейнах», — отметил Сергей Пивняк.

Все лагеря в этом сезоне своевременно получили санитарно-эпидемиологические заключения управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю. Также все оздоровительные лагеря обеспечены качественным питанием, в том числе и местного производителя.

Антитеррористическая безопасность пришкольных лагерей на Камчатке также обеспечена на высоком уровне.

«После ряда неприятных событий, связанных с террористическими проявлениями в России в этом и в прошлом годах школам уделяется особое внимание в части обеспечения антитеррористической защищенности. Там режим на высоком уровне — сигнализации, видеонаблюдение, пропускной режим, это все контролируется уполномоченными лицами», — уверен Сергей Пивняк.

У туристических лагерей — особая специфика. Ребята перемещаются с места на место, но маршруты обязательно согласовываются с органами МЧС. Везде имеются спутниковые телефоны, а приказом учреждения на кого-то из сотрудников палаточного лагеря (как и других детских оздоровительных лагерей) возложены меры ответственности по обеспечению безопасности детей в период пребывания их в лагере.

Сергей Семёнов