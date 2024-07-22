Вперед! За бесплатным образованием!

Как сообщила изданию «Камчатский край» заместитель министра труда и развития кадрового потенциала Камчатского края Елена Кучеренко, на 19 июля юные камчатцы подали 153 заявления на целевое обучение. Из них 145 выбрали специальности с высшим образованием и 8 — по направлениям среднего профессионального образования.

В то же время работодатели Камчатки готовы заключить 637 договоров о целевом обучении.

«Один из крупных заказчиков целевого обучения — министерство здравоохранения Камчатского края, он выставил предложения для нужд медицинских организаций нашего региона, — рассказала Елена Кучеренко. — краевое министерство труда выступает заказчиком для обеспечения кадрами краевых учреждений и учреждений с госучастием, мы подали более 100 предложений на целевое обучение».

Среди заказчиков — арбитражный суд, Центр гигиены и эпидемиологии, Камчатское управление по гидрометеорологии. От бизнеса обучать для себя специалистов хотят компании «Океанрыбфлот», «Ямсы», «Витязь-Аэро», «Агротек».

«153 ребенка, которые откликнулись на эти предложения, выбрали такие направления, как информационная безопасность, информационные системы и технологии, дефектологическое образование, экология и природопользование, лётная эксплуатация гражданских воздушных судов, — сообщила Елена Кучеренко. — Это также врачи всех специальностей, юристы, работники кадастра, строительства, педагогическое образование, сестринское дело, эксплуатация судовых энергетических установок, тепло- и электроэнергетика и многое другое».

В топе самых популярных среди ребят специальностей — пилоты, артисты, врачи, IT-специалисты, юристы и лингвисты.

Как действовать

Замминистра труда напомнила, как изучить предложения работодателей и подать заявку на целевое обучение.

«На цифровой платформе «Работа России» есть сервис «Целевое обучение». Именно там работодатели разместили свои предложения о целевом обучении для поступающих и для обучающихся. На портале «Работа России» можно подробно ознакомиться с каждым предложением, выбрать регион трудоустройства, выбрать вуз, выбрать направление подготовки, — пояснила Елена Кучеренко. — А непосредственно подать заявление на поступление в учебное заведение можно перейдя по кнопке «Подать заявку». Так вы автоматически попадёте на портал «Госуслуги». Можно и сразу открыть портал «Госуслуги» и перейти на суперсервис «Поступить в вуз».

Суперсервис портала «Госуслуги» «Поступи в вуз» предполагает создание заявления на поступление в электронном виде.

«Там все очень несложно, с этим может справиться любой выпускник школы. Нужно будет создать свой цифровой профиль либо обновить имеющийся, посмотреть, все ли данные верны. При составлении самого заявления указать сведения об обучении — о наличии тех или иных льгот при поступлении, какие у вас есть достижения — например, ГТО, волонтерство или иные. Подавшим заявление через данный суперсервис будут приходить уведомления о движении заявления», — пояснила замминистра труда.

При заключении договора о целевом обучении заказчик, работодатель и образовательная организация могут подписать его в электронном виде своими электронными цифровыми подписями. Чтобы это смог сделать и абитуриент, будучи зачисленным в вуз на целевое обучение, ему нужно на свой телефон скачать мобильное приложение «Госключ», что также не представляет сложности.

Перестраховаться не запрещено

Подача заявки на целевое обучение не лишает возможности разместить заявления на поступление и в другие вузы. Можно подать пять таких заявлений, но при этом заявка на целевое обучение может быть всего одна.

При подаче заявлений необходимо расставлять приоритеты. Наивысший приоритет — по целевому обучению — обозначается цифрой 1. А далее — по степени значимости лично для каждого. При этом формируется одно заявление на все 5 вузов. Заявление на поступление по целевому обучению нужно подать до 25 июля. Уже 29-30 июля вуз опубликует списки прошедших по конкурсу.

«Пока остается время, мы предлагаем ребятам и их родителям рассмотреть опубликованные заказчиками предложения целевого обучения на портале «Работа России». И, конечно, сделать выбор в пользу целевого обучения для дальнейшего трудоустройства в Камчатском крае. Мест еще достаточно!», — говорит Елена Кучеренко.

С другой стороны, если абитуриент уже зачислен по целевому обучению и договор с работодателем подписан, но поступивший вдруг решил пойти на бюджетное место в другой вуз, ему придется заплатить штраф, оговоренный в договоре.

Дополнительная стипендия и оплата проезда

Ребята, поступившие по целевому набору, получают ряд преимуществ. Работодатель гарантирует трудоустройство после завершения обучения, поэтому выпускнику вуза не придется заниматься поиском работы. Место работы гарантировано от 3 до 5 лет.

В период обучения заказчик обеспечивает дополнительную материальную поддержку студентов. На Камчатке действуют единые меры поддержки для обучающихся целевиков.

«Отличники у нас получают 12 800 рублей в месяц. Те, кто учится на «отлично» и «хорошо», — 6400 рублей, на «удовлетворительно» — 3200 рублей в месяц. Это дополнительная стипендия к той, которую выплачивает вуз. Также предусмотрена оплата проезда один раз в год к месту жительства для тех, кто проживает в Камчатском крае. Для ребят из других субъектов проезд один раз в год оплачивается к месту практики на Камчатке», — рассказала Елена Кучеренко.

Кто нужен Камчатке

Замминистра труда и развития кадрового потенциала Камчатского края назвала профессии, на которые в регионе имеется большой спрос.

Органы местного самоуправления предлагают места работы в школах для учителей математики, физики, информатики, учителей начальных классов, физической культуры.

Для нужд самих администраций муниципальных образований в крае нужны экономисты, архитекторы, строители.

В сельскохозяйственный техникум требуется агроинженер.

В театр кукол и театр драмы и комедии требуются актёры.

В ветеринарах нуждаются сельскохозяйственный техникум, Камчатгосплем и районные станции по борьбе с болезнями животных.

В информационно-технологический центр нужны специалисты по информационной безопасности, по работе с информатикой и вычислительной техникой. В Камчатский центр реабилитации — психологи, специалисты по социальной работе.

В АО «Пионерское» требуются экономисты. В «Камчатскэнерго» нужны теплоэнергетики, теплотехники. В компании рыбохозяйственного комплекса требуются холодильщики, судоводители, специалисты по судовому электрооборудованию и средствам автоматики.

Если у поступающих на целевое обучение возникают какие-либо сложности с подачей заявления, им обязательно помогут в минтруда Камчатского края. Телефон для связи — 42-48-85.

Сергей Семенов