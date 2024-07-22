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  4. 761 тысячу рублей присвоила жительница Камчатки, лишённая родительских прав

761 тысячу рублей присвоила жительница Камчатки, лишённая родительских прав

13:10
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761 тысячу рублей присвоила жительница Камчатки, лишённая родительских прав

На Камчатке следственным отделом по Петропавловску-Камчатскому краевым СУ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы. Она совершила хищение бюджетных денежных средств в крупном размере (часть 3 статьи 159.2 УК РФ).

«По предварительным данным, 35-летняя женщина, являясь матерью троих малолетних детей, достоверно зная о вступлении в законную силу судебного решения о лишении её родительских прав, умолчала о фактах, влекущих прекращение выплат, продолжив получать ежемесячное пособие в рамках национального проекта «Демография», которым распорядилась по своему усмотрению. В результате её действий бюджету Российской Федерации причинён материальный ущерб на сумму свыше 761 тысячи рублей», - сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе краевого следственного комитета. Там добавили, что уголовное дело расследовалось при оперативном сопровождении сотрудников УЭБиПК УМВД России по Камчатскому краю.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

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