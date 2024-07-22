Губернатор Камчатки раскритиковал членов правительства за игнорирование вопросов граждан

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе расширенного оперативного совещания озвучил недовольство жителей муниципалитетов, связанное с тем, что зачастую члены правительства региона не направляют ответы на обращения граждан после командировок. Глава субъекта потребовал исправить данную ситуацию.

«Обращу внимание на дисциплину с точки зрения ответов на обращения граждан. Жители региона благодарят за то, что мы активно посещаем районы. Это и заместители председателя правительства, и председатель правительства. Однако порой граждане высказывают недовольство в том, что ответов на свои вопросы они не получают. Таким образом, нужно продумать механизм, который позволит на встречах с гражданами фиксировать вопросы и далее доводить ответы. Ситуация, когда мы проводим публичный отчёт правительства, встречи с гражданами, а потом люди, задавая вопрос, не получают на них ответов, — неприемлемая. Также прошу публичные отчёты дополнить механизмом ответов. В этом и есть суть нашей работы, в этом она и заключается», - сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе оперативного совещания.

В пресс-службе правительства Камчатки напомнили, что решение о проведении публичных отчётов о работе правительства региона было инициировано губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. По мнению главы региона, выездные отчёты предполагают решение нескольких задач: доклад о проделанной работе в рамках решения наиболее важных проблем районов, актуализацию планов по развитию муниципальных образований. Также такие встречи являются эффективным каналом обратной связи с населением.