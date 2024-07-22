Губернатор Солодов оценил ход ремонта мостов на дороге в камчатское село Соболево

На Камчатке восстановлено движение всех видов транспорта по мостовым сооружениям, которые были повреждены из-за паводков на дороге в Соболево. Ход восстановительных работ оценил губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время рабочего визита в Соболевский район.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», из-за неблагоприятных погодных явлений были повреждены два моста на технологическом проезде до села Соболево, а также мост в самом населённом пункте. На сегодня мосты практически восстановлены – ограничения на проезд грузового транспорта сняты.

«Активно работы ведутся по линии восстановления технологического проезда, за что отдельное спасибо руководству Газпрома. На 164 километре сейчас восстановлен проезд для грузовой техники, которого не было почти три недели. В ближайшие несколько недель будет выполнен ремонт на 44 километре, там, где мост самый тяжелый. Кроме того, ведутся ремонтные работы на мосту на улице Ключевой в селе Соболево. В ближайшее время будут устанавливать габионы и менять деревянный настил», — сказал Владимир Солодов.

В целях организации проезда к жилым домам проведена засыпка размытых участков моста, движение автотранспорта восстановлено. Подрядчик проводит закупку необходимых строительных материалов для выполнения дальнейших работ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Камчатки.

Напомним, в начале июля в Соболеве произошёл подъём воды. Было подтоплено 38 придомовых территорий и один частный дом.