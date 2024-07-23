Итоги первой половины 2024 года в экономике подвели в Камчатском крае

В Камчатском крае огласили итоги развития экономической сферы Камчатского края за первую половину 2024 года. Существенный рост за этот период показала строительная отрасль. Ключевую роль в этом сыграли: жилищное строительство и реализация строительных проектов на территории полуострова. В свою очередь, огромный шаг в развитии сделал грузооборот транспорта. Наибольшим процентом роста – в 7 процентов – отметился потребительский сектор Камчатского края. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Отмечу, что у нас сохраняется устойчивый рост промышленного производства – это 4 процента. Наибольший вклад, традиционно, вносят рыбохозяйственный комплекс и добыча полезных ископаемых, который демонстрирует достаточно большие темпы роста. Развитие этих отраслей, провоцирует развитие смежных, которые, в свою очередь, осуществляют постоянное обслуживание. Отмечу также существенный рост строительной отрасли – это и жилищное строительство, и план реновации Петропавловска-Камчатского, что в свою очередь тоже способствует развитию смежных отраслей, в частности это грузооборот автотранспорта. А также отмечу положительные сигналы в потребительском секторе, где наблюдаются: прирост платных услуг населению, рост розничного товарооборота и рост производства пищевых продуктов нашими местными производителями – за полгода мы наблюдаем прирост в 7 процентов», — сказала Юлия Морозова, заместитель председателя правительства Камчатского края.



Несмотря на сложный старт путины, рыбохозяйственный комплекс Камчатского края демонстрирует стабильные темпы роста и способствует развитию смежных – обслуживающих хозяйство отраслей (производство электроэнергии, водоснабжении и водоотведении).



Как ранее сообщало ИА «Камчатка», по данным на 21 июля, рыбопромышленники освоили 28 процентов объёма возможного вылова. Добыто 47 454 тонны тихоокеанского лосося, это на 15 тысяч тонн ниже показателей 2022 года.