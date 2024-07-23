Парусная регата в честь Дня ВМФ состоялась на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском 21 июля в Авачинской губе состоялись соревнования по парусному спорту, посвящённые Дню военно-морского флота. На старт вышли девять яхт.

«Перед яхтсменами стояла задача обогнуть буй мерной мели, западный буй Раковой мели и двигаться к финишу в район городского пляжа. Погода в этот день располагала к активной борьбе за победу: ветер наполнял паруса и яхты шли со скоростью до восьми узлов. Лидерство гонки держали Bellatrix и Tiburon, им удалось заметно оторваться от соперников. Многие яхтсмены ожидали, что Tiburon окажется на финише первым, ведь это мощная спортивная лодка с особым, плотным парусом. Однако в этот раз море добавило нотку непредсказуемости», - сообщает Камчатская краевая федерация парусного спорта.



Первой гонку завершила яхта Bellatrix в 15:05, чуть позже – круизер Hydra, за ним подошли Tiburon, Dandelion, Zet, My way и Dream. Полутонник Kasumi был вынужден прекратить своё участие в соревнованиях: после старта одна из вант получила повреждение, на место стоянки лодку доставило на буксире судейское судно. Из регаты также выбыл Daring.



Церемония награждения прошла на причале Петропавловской гавани, где победителям и призёрам вручали кубки, грамоты и специальные призы от городского управления культуры, спорта и молодёжной политики.

«Зачёт проводился в трёх классах судов. Среди макси-яхт первое место завоевала Bellatrix (экипаж Виктор Гомза / Рамиль и Лейсан Гиниятуллины), второе – Hydra (Сергей Бричка / Андрей Чуев, Виталий Никифоров), третье – Tiburon (Юрий Овсянников / Александр Рычков, Руслан Стельмачёнок). В классе средних лодок пьедестал разделили Dandelion (Игорь Захаров / Евгений Коняшин) и My way, в классе малых яхт – Zet (капитан Сергей Чебан) и Dream (капитан Константин Кулабухов)», - рассказали в Камчатской федерации парусного спорта.



Подробней о парусной регате изнутри читайте в репортаже корреспондента ИА «Камчатка» Леси Суриной "Первый выход в свет леди «Эммы»": https://kamtoday.ru/news/articles/lady-emma/

