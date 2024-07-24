НЕскучная Палана

Палана живет повседневной жизнью. Люди спешат по своим делам, у Торгового Дома работает газонокосилка, на центральной улице (конечно!) Ленина слышен шум проезжающих машин, работают тракторы, в жилых домах идет ремонт отопительных систем, крыш, отремонтирована детская площадка в центре, ведётся благоустройство территории.

Строительный сезон в Палане, как и на всей Камчатке, короткий – всего несколько летних месяцев и только самое начало осени. Бригадиры поторапливают рабочих. Надо успеть!

На днях в Палане после завершения ремонта была запущена общепоселковая баня. Многие уже оценили и парилку, и ремонт. Кстати, температура в парилке теперь по стандартам – 90 - 95 °С. На данный момент баня работает в обычном режиме: пятница — женский день, суббота — мужской день.

«На следующий год запланирован ремонт кровли (замена стропил, обрешётки, металлического покрытия) и очистка чердака. Для проведения этих работ мы обратились к депутату ЗакСобрания нашего избирательного округа - к Татьяне Романовой с просьбой выделить средства на материалы и работы по ремонту крыши. На сегодняшний день у нас уже есть ответ, что деньги предусмотрены, и мы их обязательно получим. По ремонту фасада пока вопрос не стоит, так как решение будет зависеть от результатов ремонта крыши. Если мы успешно реализуем этот проект, то работы по фасаду обязательно пройдут следующей очередью», - сказал Глава пгт Палана Игорь Щербаков.

О том, что ещё успели и что еще предстоит сделать в Палане, Глава окружного центра Игорь Щербаков рассказал корреспонденту газеты «Камчатский край».

-В эти дни в городском округе ведутся работы по реконструкции центральной площади Ленина. Ремонт идет в рамках проекта «Решаем вместе» и рассчитан на два этапа. Уже выполнен демонтаж отслуживших металлоконструкций, проведена планировка территории. Идёт укладка тротуарной плитки. Этим занимается бригада рабочих ООО «УютДомСтрой». Нарушения сроков нет, так как выполнено уже более половины всего объёма работ. Срок сдачи установлен на октябрь, и они полностью укладываются в график.

Простой бывает, но он, чаще всего, обусловлен погодными условиями. Есть еще нюанс: подрядчик начал завозить материалы ещё зимой, но из-за ранней весны ему не удалось доставить сразу весь объём груза. Сегодня по маршруту Палана – Петропавловск-Камчатский ходят только маломерные суда, неспособные перевозить большие грузы, поэтому иногда необходимо время на допоставку. Однако в целом – порядок. В Петропавловске-Камчатском находится представитель подрядчика, отвечающий за погрузку и отправку всех необходимых материалов. Они завершат работу вовремя, я уверен.

Реализация второго этапа будет осуществляться в следующем году. Предстоит по всему периметру площади обустроить ночное освещение, ливнёвку, оборудовать лестничные спуски и пандусы, установить малые архитектурные формы. Судя по настрою руководителя подрядной организации, всё запланированное будет выполнено.

- Недавно вам удалось возобновить работу общепоселковой бани. Трудным оказался объект? С “сюрпризами»?

- Точно, с «сюрпризами», без этого не обошлось! Да и вообще ремонтные работы всегда сопровождаются разного рода неожиданностями, мы уже не удивляемся. Правда, администрация не могла выделить крупную сумму денег из бюджета городского округа, чтобы вложиться в ремонт. Но мы обратились к спонсорам — ООО «Садко» и МУП «Мирц», они предоставили помощь в виде строительных материалов, закупили двери и печку. Для проведения ремонта мы заключили договор с предпринимателем Умаром Белоусовым. Сейчас ремонт завершен, парилка восстановлена, а помывочная подготовлена для укладки плитки. Из-за ограниченного бюджета плитку приобрести не удалось, поэтому эти работы и ремонт крыши запланированы на следующий год.

- Какие проекты Паланы готовятся на перспективу? Чего ожидать местным жителям?

- Осенью этого года начнется разработка проектно-сметной документации для строительства новых очистных сооружений в Палане. Участок под строительство мы уже определили. По решению Правительства Камчатского края в сентябре планируется выделение средств для разработки ПСД на очистные сооружения суммарной мощностью 1100 м³ в сутки. Это наболевший вопрос, решения которому не было более 30 лет. Надеюсь, с этого года процесс будет запущен.

- Переселение людей из аварийного жилья и строительство новых жилых домов для столицы Корякского округа тоже болезненная тема. Что мешает рождению новостроек?

- Строительство 24-квартирного трёхэтажного жилого дома в Палане обойдётся в 600 млн рублей, что неприемлемо дорого. Стоимость стройки таких же домов в других муниципальных образованиях колеблется от 180 млн до 200 млн рублей. Причина такой разницы - наличие в других муниципальных образованиях карьеров с инертными материалами, которые используются для производства бетона. У нас таких карьеров нет. Есть разведанное месторождение, но оно требует дополнительных геологических работ и оформления документации.

В прошлом году мы активно работали в данном направлении, обратились в Министерство природных ресурсов с ходатайством о включении затрат на разработку перспективного месторождения в государственную программу геологических исследований. В ответ мы получили подтверждение, что наше ходатайство учтено, и в бюджете на 2024 год будет заложена соответствующая сумма. На данный момент я не могу точно сказать, на каком этапе находится решение данного вопроса, по опыту знаю, что они решаются не быстро. Но опускать рук мы не намерены, - ведем работу как запланировано.

P.S.

Палана и сегодня является настоящим магнитом для туристов. Только здесь можно увидеть невероятной красоты небо и реку, давшую имя посёлку. Только здесь, стоя на вершине Утёса, можно любоваться суровым Охотским морем, скалами на побережье. Вас ждут сопки, водопады, вулканы и… мыс Тэви. Кстати, именно там находится одно из старейших стойбищ коряков, поэтому мыс Тэви привлекает не только туристов, но и археологов. И, конечно же, стоит посетить местный краеведческий музей, где хранится множество интересных экспонатов, некоторым из которых порядка двух тысяч лет. И это – отдельная и очень увлекательная история!

Светлана Касперович