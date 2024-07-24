Убийство в лодке расследуют в Камчатском крае

Олюторским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту убийства уроженца Республики Тыва (часть1 статьи 105 УК РФ).

«По предварительным данным, мужчина в июле текущего года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в лодке, пришвартованной к пирсу рыбоперерабатывающего предприятия в селе Пахачи, в ходе конфликта нанёс не менее одного удара ножом в грудь 39-летнего коллеги, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия», - сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе краевого следственного комитета.



Подозреваемый заключён под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.