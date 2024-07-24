Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту 3 километра

В Камчатском крае зафиксирован вынос пепла из вулкана Безымянного. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), сегодня днём, 24 июля, вулканический пепел исполина поднялся на высоту до 3000 метров при высоте самого Безымянного — 2882 метра. Вынос пепла произошёл в результате обрушения раскалённых лавин на восточных склонах лавового купола вулкана. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Пепловый шлейф распространяется в юго-западном направлении вглубь полуострова. На его пути находится село Атласово Мильковского муниципального округа. Там не исключается выпадение незначительного количества пепла. По данным оперативного дежурного ЕДДС Мильковского округа и диспетчеров пожарных подразделений, в настоящий момент выпадение пепла в населённых пунктах не зарегистрировано.

Туристических групп в районе вулкана нет. Безымянному вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.



«В настоящее время вулкан закрыт облаками, поэтому оценка масштабов явления возможна только по сейсмическим данным. Вчера был опубликован прогноз извержения вулкана Безымянного, согласно которому ожидается извержение с высотой выбросов пепла более 6 километров над уровнем моря. Похоже, эксплозивная фаза извержения началась с более слабых выбросов и в ближайшее время следует ждать усиления. Вулкан и его ближайшие окрестности остается опасным для посещения. Наиболее опасны восточные и юго-восточные склоны вулканической постройки», - сообщает Telegram-канал Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук».



Как ранее сообщало ИА «Камчатка», в связи с возросшей активностью соседнего вулкана «Безымянный» закрывается маршрут «Вокруг Толбачиков» в Ключевском природном парке.