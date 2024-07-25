Босоногая девочка двух лет одна ушла из дома в Петропавловске

В столице Камчатки сотрудник полиции по пути на службу нашёл девочку, которая ушла из дома. Инспектор Госавтоинспекции УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому, лейтенант полиции, Денис Ященко рано утром в воскресенье ехал на службу, когда увидел на безлюдной улице малышку, которой на вид было не более двух лет. Девочка была босая и без верхней одежды.

Полицейский сообщил о случившемся в дежурную часть и передал ребёнка дежурному наряду. Ситуацией занялись инспекторы по делам несовершеннолетних. Ребенка поместили в дом ребёнка. В течении нескольких часов была установлена мать девочки. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе ОИиОС УМВД России по Камчатскому краю.



Выяснилось, что женщина одна воспитывает троих детей. В воскресенье утром она была вынуждена выйти на подработку, оставив младших под присмотром 17-летнего сына. Дети спали, когда женщина ушла. Девочка смогла выйти из комнаты и оказалась на улице, где её вовремя заметил полицейский. В настоящее время ребёнок находится дома, с ним всё в порядке.