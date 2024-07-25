День вулкана Камчатка отпразднует 17 августа

Камчатский край готовится отметить традиционный праздник - День вулкана. Местом проведения праздника станет площадка у подножия Авачинского вулкана. Жителей и гостей полуострова приглашают поучаствовать в праздновании 17 августа.

В этом году участникам массового восхождения на Авачинский вулкан нужно подать заявку на сайте visitkamchatka.ru, заполнив регистрационную форму, которая станет доступна 1 августа. Количество участников массового восхождения ограничено – 1000 человек. Все зарегистрированные участники будут застрахованы.



В этом году для фиксации индивидуальных результатов восхождения будет применяется автоматизированная система хронометрирования, которая регистрирует время старта и финиша участников путем считывания трек-номеров. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Во время празднования мероприятия у подножия Авачинского вулкана пройдет экологическая акция, организаторы приглашают всех неравнодушных проявить заботу о сохранении природы и принять участие в сборе мусора.



Напомним, ежегодно «День вулкана» проводится в рамках праздника Камчатского края «Дни туризма в Камчатском крае» с 2008 года. Массовые восхождения на Авачинский вулкан с 2000 года проводились в последний месяц лета и были посвящены памяти камчатского предпринимателя, мецената и барда Александра Пукало.



Как ранее сообщало ИА «Камчатка», в 2023 году массовое восхождение на Авачинский вулкан собрало почти 2 тысячи восходителей из разных российских регионов.

