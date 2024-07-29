Массовое банкротство рыбников

Предприятия, добывающие лосось, готовятся к массовому банкротству. Такая перспектива почти неизбежна после того, как плата за продление договоров на использование рыболовных участков выросла вдвое.

Срок текущих договоров на использование участков у большинства компаний завершится в 2028 году. Добросовестные предприятия, которые вложили деньги в развитие берега и несут социальную нагрузку, смогут продлить договоры на следующий срок. Для этого им надо будет внести в госбюджет единоразовый взнос, а также взять на себя обязательства по участию в социально-экономическом развитии своих регионов, заключив с ними соответствующие договоры.

Когда шло обсуждение суммы взноса, предлагался такой её расчёт: средняя выплата ставки сбора за водные биоресурсы (это основной «рыбный» налог) за предыдущие 4 года перед заключением договора, умноженная на 20 (то есть, на 20 лет, на которые будет заключён договор). Взносы в региональные бюджеты должны составить от 10 до 20 процентов от этой суммы. Таким образом, ожидалось, что лососёвые компании Дальнего Востока общими силами выплатят государству 92 млрд рублей.

Однако плата в конечном итоге увеличена вдвое. Принято соответствующее постановление правительства № 959, которое вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Ожидается, что добытчики лососей заплатят около 200 млрд рублей за продление договоров. В эту сумму, которую надо будет заплатить в ближайшее время, входит как единоразовый взнос, так и платы в региональные бюджеты. Из этой суммы примерно 160 млрд рублей должны будут выплатить 97 лососёвых компаний Камчатки. Плата разделена на три части. 40 процентов надо заплатить при заключении договора. 30 процентов – в течение года со дня заключения договора. И ещё 30 процентов – в течение 2 лет с того же дня.

Рыбаки говорят, что попали в «вилку». Если заплатят, то разорятся. Если не заплатят, то останутся без участков и разорятся. Чтобы не быть голословными, представим расчёты, которые подготовил ОАО «Колхоз Октябрь». Компания ведёт рыболовство на 13 участках. Её среднегодовая прибыль с 2021 года составила 264,61 млн. руб. Если ей придётся заплатить за продление договоров на участки сумму, предусмотренную постановлением правительства, то общая дополнительная финансовая нагрузка на предприятие составит 5,221 млрд. руб. Сумма неподъемная.

По мнению президента ВАРПЭ Германа Зверева, при плохом сценарии количество лососевых предприятий в ближайшей перспективе сократится в четыре раза, а добыча лососей будет осуществляться только на каждом пятом рыболовном участке. Герман Зверев сравнил это с продразверсткой, которая для рыбной отрасли и многих прибрежных посёлков закончится катастрофой.

Мы попросили прокомментировать ситуацию председателя Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимира Галицына.

– Владимир Михайлович, среди добытчиков лососей Камчатки есть компании, которым по средствам выплатить за продление договоров на пользование участками сумму, предложенную минсельхозом?

– Нет. Если компания решится на продление договоров на таких условиях, то ей придется брать кредиты. Кредитно-финансовые организации тоже следят за этими новостями и просчитывают свои возможности. На днях общался с представителями нескольких из них. По их словам, если к ним обратятся за кредитом на данные цели, кредит получит максимум одна - две компании из 97. По остальным просто не бьётся экономика. Сроки возврата кредитов даже при относительно благоприятных путинах далеко выходят за пределы 20-летного срока аренды участка. Получатся, ни о каких инвестициях в развитие производства речи вообще не идет.

Даже когда речь шла о сумме вдвое меньшей (92 млрд рублей), мы ожидали негативных последствий. Об этом свидетельствуют исследования Научно-исследовательского финансового института Минфина России, которые проведены по просьбе рыбацкого сообщества. Согласно этим исследованиям, такая плата создавала риск сокращения количества камчатских лососёвых предприятий с 97 до 38. При этом совокупный убыток оставшихся предприятий уже в 2025 году составил бы 27 млрд рублей. А теперь представьте, что будет, если взнос за продление договоров умножат на два.

Напомню, что первые конкурсы на 20-летнее закрепление рыболовных участков состоялись в 2008 году. С этого момента большинство компаний, которые получили участки в пользование, вложили огромные суммы в развитие берега, в строительство заводов, в поддержку рыбацких сёл и посёлков, привлекая не только собственные, но и кредитные средства. А, получается, правы были не они, а те, кто ничего не строил, а складывал деньги в кубышку. Такие компании тоже не смогут работать, но потеряют меньше остальных так называемых «добросовестных пользователей».

– Некоторые эксперты оценивают ежегодную выручку лососевой отрасли в 170 млрд рублей. Вы согласны с такой оценкой?

– Эта цифра не имеет отношения к реальности. Данные федеральной отчетности, которые есть в открытом доступе, говорят о том, что средняя выручка лососёвых предприятий Камчатки, на которых приходится от 70 до 80 процентов вылова лососей в РФ, за последние 4 года составила 79,4 млрд рублей, а прибыль – 21,8 млрд рублей. Важно отметить, что речь идёт о годах, которые были урожайными по подходам лососей. Как говорит наука, уловы лососей в ближайшие годы будут снижаться. Наглядное подтверждение – провальная путина 2024 года, таких скромных выловов на Камчатке не было последние лет 20. А с ними будет снижаться и рентабельность работы, и прибыль предприятий.

Также необходимо учитывать общее ухудшение финансово-экономических показателей отрасли, связанное с ростом цен на топливо в 2 раза за последние 3 года, повышением в 2023 году налоговых ставок за пользование водными биоресурсами в 8,5 раза, санкционными ограничениями.

– Очевидно, что специалисты министерства сельского хозяйства России, которые обосновали увеличение взноса, руководствовались какими-то расчетами.

– Надеюсь, ведь хочется верить, как говорится, во все доброе и светлое. Но вот пример. Недавно на одном из совещаний, посвящённых вопросам платы за участки, представитель министерства сельского хозяйства, ответственный за данное направление, высказал нам с не прикрытым раздражением: «Что такое проблемы рыбаков по сравнению с проблемами в свиноводстве. Там проблемы так проблемы, там африканская чума свиней. А у вас что? Вот в свиноводстве проблемы серьёзнее». Я не специалист в свиноводстве, но раз уж пошло сравнение таких разных направлений сельского хозяйства полагаю, что свиноводы могут с высокой долей вероятности прогнозировать численность поголовья своих стад и, соответственно, просчитать перспективы своего бизнеса на годы вперёд. У рыбаков нет такой возможности. А рыбохозяйственная наука, к сожалению, не может обеспечить их качественным прогнозом даже на год вперед, я уже не говорю про 20-летний период аренды участков.

К сожалению, и путинный прогноз на 2024 год в очередной раз не оправдывается. В Усть-Камчатском районе из прогнозных 6,5 тысяч тонн нерки выловили только 1 600 тонн, в Карагинской подзоне из 66 тыс. тонн горбуши добыто порядка 35 тысяч.

На Западной Камчатке ожидался вылов 38 тысяч тонн горбуши. Однако недавние траловые съёмки в Курильских проливах говорят, что, возможно, вылов составит 20-25 тысяч тонн в лучшем случае. При этом, основываясь на прогнозах рыбохозяйственной науки, рыбаки понесли значительные расходы на подготовку к путине в расчёте именно на установленный наукой объём.

– Допустим, нынешние добытчики лососей не будут продлевать договоры на участки. В таком случае по закону участки будут выставлены на аукцион. Очевидно, что первоначальная цена составит ту сумму, которую рыбакам сейчас предлагают заплатить за продление договоров. Найдутся ли желающие купить участки с торгов?

– Мало приобрести участки. Для новичков, желающих зайти в лососевый бизнес, необходимо будет в минимальные сроки создать и организовать инфраструктуру промысла – добычу, транспортировку, переработку, хранение и так далее. Поэтому к стоимости участка надо прибавить затраты на все перечисленное, а также на строительство рыбоперерабатывающего завода (по ценам 2024 года небольшой современный завод обходится минимум в 2,5 млрд рублей). При этом строительство заводов занимает от двух лет. Не думаю, что при таких условиях участки будут пользоваться каким-либо спросом даже у действующих компаний.

– Можно не строить завод, а подогнать к берегу флот и перерабатывать на нём.

– По предложениям Камчатского края в законодательстве установлены полномочия регионов по определению процента морской и береговой переработки лососей на территории конкретного субъекта. Уверен, что на Камчатке процент береговой переработки будет достаточно высоким, потому что только так возможно получить максимальный эффект для береговых населенных пунктов, для жителей полуострова. Поэтому без строительства береговых мощностей не обойтись.

– А зачем строить, если можно их купить у прежних пользователей участков? Ведь этим компаниям заводы уже будут не нужны.

– Мы же говорим, что при плате в 200 процентов нет перспективы работы ни у действующих компаний и, тем более, нет её у тех, кто придет со стороны. Ну и вы уверены, что нынешние владельцы согласятся продавать свои заводы, даже из принципа? Большинство предприятий, безусловно, прекратят работу, чтобы не обанкротиться, но некоторые компании, которые сегодня располагают, например, десятком участков, смогут взять в лучшем случае максимум по 1-2 участка, но не факт. В этом случае они будут вынуждены значительно сократить мощность своих заводов и кратно численность работников, продолжив работу в режиме жесткой экономии. Другие скорее демонтируют свои заводы, чем продадут за копейки тем, кто все же решит воспользоваться этой ситуацией.

– Перечисляя негативные последствия, Герман Зверев сказал, что нынешние пользователи участков в ближайшее время откажутся от охраны рыбных ресурсов, и это приведёт к браконьерству. А как же государственная рыбоохрана?

– При всём уважении к ведомствам, которые занимаются рыбоохраной, надо признать, что они не могут обеспечить защиту водоёмов на всей территории Камчатки. Это по определению невозможно существующей штатной численностью этих ведомств. За последние 15 лет рыбный бизнес внёс существенный вклад в охрану рыбных ресурсов, понимая, что от этого зависит, вернее, зависело его будущее. По нашим подсчетам ежегодно лососёвые компании Камчатки тратили на эти цели порядка 500 млн рублей. Яркий тому пример ситуация на реке Большой, где рыбачит значительное число камчатских рыбаков-любителей. Они точно увидели, как за последние шесть лет, благодаря совместной работе, число браконьеров на реке сократилось в разы.

Многие добытчики лососей, которым грозит потеря рыболовных участков, безусловно, будут терять интерес и к рыбоохранной деятельности. У них теперь другие заботы.

А арифметика, о которой не знают, либо не думают нормотворцы, весьма проста. Без должной охраны водоемов для того, чтобы стерилизовать реку от лосося, браконьерам потребуется всего два года для горбуши, учитывая цикл возврата, для остальных видов – от 3 до 5 лет. Не факт, что к приходу на реки новых пользователей там ещё будет рыба.

– А когда на реки смогут прийти новые пользователи?

– Чтобы участок выставить на аукцион, должен закончиться договор на этот участок. Срок большинства договоров закончится в конце 2028 года. Значит, аукционы будут проведены в конце 2028 года, либо в 2029 году. Сама процедура объявления аукциона займёт время. Его надо провести, подвести итоги. Если никто участки не купит, надо объявлять повторный аукцион с понижением цены. И так далее. Это может занять годы. А промысел будет стоять.

Сама подготовка к промыслу требует больших затрат времени, сил, денег. Фактически подготовка к путине следующего года начинается, когда заканчивается путина года текущего. Новым компаниям, которые решат приобрести рыболовные участки, придётся многому учиться. Как минимум, год после покупки участка и заключения договора на его использование они будут заниматься не работой, а только её организацией.

Кирилл МАРЕНИН