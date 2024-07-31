Годовая инфляция в Камчатском крае ускорилась и составила 8,6 %

В Камчатском крае в июне годовая инфляция незначительно ускорилась — до 8,6% после 8,4% в мае. Темп прироста цен в регионе практически сравнялся с общероссийским и был ниже, чем в Дальневосточном федеральном округе. Цены на продовольственные товары в июне росли быстрее, чем месяцем ранее. За год прирост составил 9,5%, в мае — 8,8%. Сокращение предложения некоторых продовольственных товаров и высокий спрос на них позволяли компаниям по-прежнему переносить возросшие затраты в цены.

«Исчерпание запасов яблок российского производства, а также снижение импортных поставок привели к сокращению предложения, и цены на яблоки в годовом выражении росли быстрее. Также увеличился годовой прирост цен в сфере общественного питания. Это произошло из-за высокого спроса, который позволял организациям общепита активнее переносить затраты на оплату труда и закупку продуктов в розничные цены», — отметил управляющий Отделением Банка России по Камчатскому краю Алексей Киреев.



Цены на непродовольственные товары в июне за год выросли на 6,9%, что больше, чем в мае (6,6%). Спрос на них, как и в среднем по стране, на Камчатке оставался высоким, что поддерживало рост цен. Производители и поставщики медикаментов, одежды и обуви, парфюмерии и косметики продолжали активно переносить в цены издержки на оплату труда и логистику.



В сфере услуг цены на Камчатке росли в июне (9,8%) меньше, чем в мае (10,8%). В начале лета количество рейсов из Петропавловска-Камчатского значительно увеличилось, поэтому снизился годовой темп роста цен на авиабилеты.



В целом по России инфляция составила 8,6%. Прогноз Банка России существенно пересмотрен, в том числе по инфляции на 2024 год повышен до 6,5–7,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. Об этом ИА "Камчатка" сообщили в пресс-службе Отделения по Камчатскому краю Дальневосточного ГУ Банка России.