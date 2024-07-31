Камчатка перекроет алкокран

Всевозможные ограничения для производителей и для продавцов алкоголя в России вводят едва ли не каждый год. Впрочем, в основном без очевидного эффекта.

Не так давно были внесены очередные изменения в федеральное законодательство об ужесточении розничной продажи спиртного. Вслед за этим регионы, включая Камчатский край, начали менять свои законы относительно правил реализации алкогольных напитков.

В феврале губернатор региона Владимир Солодов поручил министерству экономического развития Камчатского края разработать новые ограничения, так как именно это министерство осуществляет лицензирование розничной продажи алкогольной продукции, а также проводит проверки на соответствие продавцов лицензионным требованиям.

«Я считаю, нам нужно активно заняться вопросом ограничения торговли алкоголем, тем более, что у нас здоровый образ жизни в фокусе в этом году. Нам нужно довести до результата законодательные инициативы, которые давно обсуждаются, тем более я слышу, что и жителей этот вопрос волнует», — отметил Владимир Солодов.

О том, что уже сделано, изданию «Камчатский край» рассказала заместитель министра экономического развития Камчатки Ольга Бакнина.

Что уже ограничили

Замминистра напомнила, что основные требования и ограничения в регулировании розничной продажи алкогольной продукции устанавливает федеральный закон № 171. Этот же закон позволяет регионам вводить дополнительные требования к продажам.

Эти требования фиксируются в постановлении правительства Камчатского края № 167.

Так, на территории Камчатского края продажа алкогольной продукции не допускается с 22:00 до 10:00.

Торговля запрещена в зданиях, осуществляющих медицинскую, образовательную деятельность, на объектах спорта.

Кроме того, алкогольную продукцию запрещено продавать 25 января (День студента), 1 июня (Международный день защиты детей), в последнюю субботу июня (День молодёжи), 1 сентября (День знаний либо иной день, в который проводятся торжественные линейки в общеобразовательных организациях, посвящённые началу учебного года) и 11 сентября (Всероссийский день трезвости).

Торговля спиртным запрещена в нежилых помещениях многоквартирных домов, вход/выход для посетителей которых осуществляется со стороны подъездов. Данные требования распространяются на все торговые объекты, осуществляющие реализацию алкогольной продукции, в том числе пива, за исключением объектов общественного питания.

Ольга Бакнина отметила, что запретные 5 дней относятся к продаже алкоголя именно в магазинах.

«Также в постановлении 167 предусмотрены запреты по продаже алкогольной продукции в организациях общественного питания. Мы ограничили площадь зала обслуживания. В городах края это не менее 50 квадратных метров, в сёлах — не менее 25 квадратных метров», — рассказала замминистра.

Где перекроют

В этом году совместно с законодательным собранием Камчатского края министерство экономического развития региона разработало новые поправки в закон Камчатского края № 598.

«В июне приняты поправки, которые ограничивают время продажи алкоголя в объектах общественного питания. Но не во всех, а в тех, которые расположены в многоквартирных домах либо на прилегающих к ним территориях. Время продажи алкоголя в этих объектах ограничено с 22 до 10 часов. Также в этом законе установлено новое требование к продаже пива. Теперь пиво продаётся исключительно в таких типах общественного питания как ресторан, бар и кафе. Эти основные нормы, которые были введены в этом году», — сообщила Ольга Бакнина.

Сейчас и законопроект, и новые изменения в 167-е постановление правительства региона проходит публичное обсуждение. Более подробно с содержанием возможных нововведений можно ознакомиться на официальном сайте министерства экономического развития края.

«Устанавливается ещё один, шестой запретный день. 8 июля, в День Семьи, продажа алкоголя будет запрещена в магазинах. А главное ограничение — это запрет продажи алкоголя в магазинах, которые расположены в многоквартирных домах. Это ограничение будет распространяться на магазины, которые осуществляют деятельность на территории Петропавловск-Камчатского городского округа и на территории Елизовского муниципального района. Мы считаем, что это будет способствовать снижению потребления алкоголя», — сказала Ольга Бакнина.

Нарушителям не спрятаться

С 1 июня 2025 года заработает мера по ограничению продажи алкоголя в общепите. Это ограничение относится к таким кафе, которые находятся в жилых домах либо на прилегающих к ним территориях. Крупные объекты общепита, по-прежнему, смогут торговать спиртным, но время продажи будет ограничено с 22 до 10 часов. Кто будет за этим следить? Механизм контроля выглядит вполне убедительно:

«Министерство экономического не только выдаёт лицензии на продажу алкоголя. При выдаче лицензии мы проверяем выполнение и основных лицензионных требований, и тех, которые установлены 167-м постановлением правительства края, которое касается продаж. А проверка очень простая. Через систему ЕГАИС мы видим объёмы продажи, кто продаёт, в какие дни», — пояснила издательству «Камчатский край» Ольга Бакнина.

Есть баланс?

Предприниматели сегодня крепко призадумались о будущем своего бизнеса. Фактически прямой запрет на продажу алкоголя в многоквартирных домах и пристройках к ним может поставить крест на их дальнейшей деятельности. Ведь ни для кого не секрет, что именно торговля спиртным обеспечивает прибыль небольшим магазинам.

«Мы должны правильно выдержать этот очень тонкий баланс. Ясно, что жителям удобно вечером выйти за хлебом в магазин шаговой доступности. И конечно, такие магазины потерять нельзя», — сказала заместитель председателя правительства Камчатского края Юлия Морозова.

Вместе с тем, по словам Юлии Морозовой, в правительство Камчатского края поступает огромное количество жалоб именно на такие магазины.

«Перед тем, как принимать такие серьёзные решения, мы смотрели исследования разных авторов. И психологи, и маркетологи подтверждают, что, когда магазин прямо в доме торгует алкоголем, это стимулирует покупку алкогольной продукции. Поэтому решение такое принято. И лично я считаю, что оно должно привести к сокращению продаж, а лучше всего, конечно, к сокращению потребления алкоголя. Камчатский край постоянно входит в топ-5 регионов с самым большим потреблением алкоголя на душу населения», — сообщила зампредседателя правительства края.

Сокращаем расстояние?

Не исключено, что изменятся и другие нормативы относительно продаж алкоголя, которые, мягко говоря, не порадуют бизнес.

Согласно ФЗ-171, расстояние от торгующего алкоголем объекта до медицинских, образовательных организаций, спортивных учреждений и многоквартирных домов устанавливается органом местного самоуправления. На Камчатке в каждом муниципалитете это расстояние определено.

«Оно зависит от различных причин и составляет примерно от 30 до 100 метров. В Петропавловске это 30 метров. Поступает очень много обращений от граждан о том, что 30 метров — это очень низкий порог. И сегодня город проводит анализ, чтобы, возможно, это расстояние увеличить», — сообщила Ольга Бакнина.

Замминистра добавила, что минэкономразвития эти планы поддерживает. Важно, что все предприниматели смогут доработать по лицензиям, которые действуют до 2028 года.

Сергей Семёнов