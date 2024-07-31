Срок за убийство домашних котов получили двое жителей Усть-Хайрюзова

Тигильский районный суд признал двух жителей села Усть-Хайрюзово виновными в жестоком обращении с животными, сообщили в прокуратуре Камчатского края.

«В январе Гуськов решил сменить место жительства, но не захотел их забирать с собой, поэтому решил избавиться от трех котов возрастом около трех лет», – сказано в сообщении.

Как стало известно корреспонденту информационного агентства «Камчатка», Гуськов обратился к Ласточкину с предложением и за 5 тысяч рублей последний согласился на убийство.

Хозяин передал исполнителю от своей квартиры ключи и молоток.

«Ласточкин позвал животных в комнату, а затем садистским способом при помощи молотка, убил их, тела положил в мешок и выбросил в мусорный бак», – добавили в ведомстве.

Подсудимые свою вину признали. Организатору назначено 3 года 6 месяцев

лишения свободы, исполнителю – 3 года.

