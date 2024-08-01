По инициативе Ирины Яровой врачи из федеральных центров проведут диспансеризацию жителей Камчатки. Вице-спикер ГД обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением составить план-график диспансеризации.

«Это вопрос сбережения жизни и здоровья, обеспечения демографической безопасности. Убеждена, что диспансеризации и профилактические осмотры помогут на ранних стадиях выявить и упредить развитие заболеваний, влекущих высокую смертность, таких как сердечно-сосудистые заболевания, онкология, гепатит С, болезни органов дыхания», - сказала Ирина Яровая.

Зампред ГД подчеркнула, что «задача оказания своевременной медицинской помощи в труднодоступных регионах Дальнего Востока, чрезвычайно актуальна».

«Мною уже многократно апробирован инструмент привлечения специалистов федеральных профильных центров на Камчатку, среди которых Дальневосточный окружной медицинский центр ФМБА России, Центры хирургии имени А.В.Вишневского, травматологии и ортопедии имени Н.Н.Приорова, имени академика Г.А.Илизарова, детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. По результатам скрининг-контроля таких мобильных профилактических многопрофильных осмотров выявлены среди обследуемых граждан до 30% различного рода патологий, лечение которых требовало, в том числе срочной высокотехнологичной медицинской помощи, которая по итогам была оказана. Это реальной помощь гражданам Камчатки, Дальневосточным семьям», - сообщила Ирина Яровая.

«Поэтому для организации системной работы мною было предложено Минздраву России совместно с нашим региональным министерством здравоохранения разработать план-график организации и проведения выездной диспансеризации для жителей Камчатского края на плановой основе специалистами из федеральных и крупных региональных медицинских центров», - заключила Ирина Яровая.

Напомним, Ирина Яровая ведет постоянную работу с федеральным и региональным правительством, чтобы вопросы лечения жителей полуострова решались оперативно и на качественном уровне. С 2021 года по приглашению Ирины Яровой в на полуостров регулярно приезжают высококлассные специалисты медицинского центра имени Дмитрия Рогачева, бригады врачей Федерального научно-клинического центра ФМБА России, специалисты ФГБУ НМИЦ Хирургии имени А.В. Вишневского.