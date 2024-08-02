Сельская школа по канадской технологии

В эти летние дни жители национального села Воямполка не теряют времени даром. Забот хватает, а главная из них – хорошо подготовиться к осенне-зимнему периоду, чтобы потом, в холодную пору, не возникало серьёзных проблем в работе учреждений, организаций и в повседневной жизни.

Точкой отсчёта в новейшей истории Воямпольской средней общеобразовательной школы является октябрь 1997 года. Тогда состоялась сдача в эксплуатацию нового здания сельского учебного учреждения. Это был, без всякого преувеличения, настоящийпраздник. Принять в нём участие прибыли официальные делегации Корякского автономного округа и Камчатской области, руководители и специалисты администрации Тигильского района, местные жители.

Особенным было то, что эта школа строилась по канадскому проекту. Здание монтировалось из модулей, каждый из которых представлял собой готовое помещение (учебный кабинет, кухня, столовая и т.п.). С учётом планомерной поставки материалов, наличия необходимой техники и использования опыта североамериканских специалистов это позволило выполнить строительные работы быстро и с высоким качеством.

- Здание эксплуатируется уже много лет, но до сих пор находится в хорошем состоянии, - отметила в разговоре с корреспондентом газеты «Камчатский край - Единая Камчатка» директор школы Вера Васильевна Притчина. – Ему пока не нужен капитальный ремонт, поэтому, как и в прошлые годы, мы проводим ремонт косметический и тотальную, если можно так сказать, генеральную уборку. Это не требует больших финансовых и трудовых затрат, и справляемся мы тут своими силами.

Также в здании школы расположена гордость села – единственный в Камчатском крае школьный этнографо-краеведческий музей «Мучгинэв таткуну», где собраны уникальные предметы культуры и быта коренных малочисленных народов Севера, населяющих эти места. Экспонаты очень ярко отражают традиционный образ жизни воямпольцев и помогают воспитывать ребят в духе уважения к своей малой Родине.

Школа в Воямполке малокомплектная. В прошлом учебном году её посещали 9 ребят, в предстоящем ожидается 13. Но учебно-воспитательный процесс тут организован так же, как и в школах полнокомплектных. Финансирование и материально-техническое обеспечение осуществляются по тем же нормативам. Образовательное учреждение оснащено компьютерной техникой и другим современным оборудованием. Обеспеченность новыми учебниками и литературой составляет 100 процентов.

В этом году, в марте, "Берингийцы" подарили школе стеллаж для лыж. Воямпольская школа пользуется оборудованием и искренне благодарит за подарок.

Пять учителей и два воспитателя дошкольной группы – таков педагогический состав школы. К началу учебного года этот небольшой коллектив пополнят ещё 2 учителя начальных классов. Но не всё так безоблачно на школьном горизонте.

Одна из особенно беспокоящих проблем – обеспечение жильём приезжих специалистов. Свободного жилфонда в селе нет, приходится использовать квартиры, давно никем не заселённые. Надо отдать должное директору школы: Вера Васильевна смогла организовать коллег, и к прибытию первого из новых учителей была приведена в порядок пустующая квартира, теперь вполне пригодная к проживанию.

В населённом пункте нет водопровода, - и это вторая серьёзная проблема, особенно для образовательного учреждения. Её решением занимаются не только администрация сельского поселения, но и вышестоящие власти. Не так давно в рамках рабочей поездки по Тигильскому району в Воямполке побывал Губернатор Камчатского края Владимир Викторович Солодов, который внимательно ознакомился с состоянием дел, в том числе и в жилищно-коммунальной сфере. А пока для хозяйственных нужд используется вода из ручья. Её качество постоянно контролируют работники региональной структуры Роспотребнадзора.

... Первого сентября в 27-й раз гостеприимно откроет свои двери перед учениками Воямпольская средняя общеобразовательная школа. Кто-то из ребят впервые переступит её порог, а те, кто сделал это в далёком 1997 году, давно стали взрослыми и вполне состоявшимися людьми, с большой благодарностью вспоминающими родную школу - «место юности нашей...»!

А. ТОЛКАЧЁВ.

Фото из личного архива В. ПРИТЧИНОЙ.