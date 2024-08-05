Камчатские морпехи из 40-й бригады рассказали об освобождении села Урожайное

Военнослужащие 40-й гвардейской бригады морской пехоты рассказали, как освобождали село Урожайное. Камчатские военные прорвали украинскую оборону на мотоциклах, которые были переданы по поручению главы региона.

«Благодаря стараниям командования удалось увеличить сроки подготовки, что и приблизило удачу, и, прежде всего, победу. Военное искусство, которое познали бойцы и командиры батальона, помогло блестяще выполнить боевую задачу», — отметил командир 40-й гвардейской бригады морской пехоты позывной «Топаз».

По словам командиров подразделения, секрет успеха выполненной боевой задачи — подготовка бойцов, тренировки с профессиональными наставниками.

«Я командовал сразу двумя группами, поскольку командир первой группы был ранен. Взял ответственность на себя за две улицы, которые были рядом. Операция прошла успешно», — рассказал заместитель командира взвода 40-й бригады морской пехоты позывной «Иваныч».

Освободив Урожайное, бойцы возвели флаг Российской Федерации в центре населённого пункта, а на крайней северной точке — флаг морской пехоты. Село располагается на границе Донецкой Народной Республики и Запорожской области. ВСУ удерживали село чуть больше года. Камчатские военные начали бои за него почти месяц назад. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

«По итогу противник бежал, поскольку с нашей стороны был серьёзный накат, работала техника. Некоторых удалось взять в плен. Они говорят нам большое спасибо за то, что оставили их в живых», -— поделился боец 40-й гвардейской бригады морской пехоты позывной «Хома».

Напомним, вступить в ряды легендарной 40-й бригады морской пехоты может каждый. Единовременная выплата при подписании контракта о прохождении военной службы в Камчатском крае с первого июля составляет 700 тысяч рублей.

Получить подробную информацию о работе пункта отбора на военную службу по контракту можно по телефону Единого кол-центра Камчатского края: 8-800-141-00-00. Также для граждан работает специализированный сайт, где подробно описаны все условия заключения контракта, юридические нюансы и требования, а также то, как будет проходить подготовка.

Кроме того, для желающих поступить на военную службу по контракту работает чат-бот «СВОи Za Родину!». Виртуальный помощник в мессенджере Telegram ответит на интересующие вопросы граждан о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах социальной поддержки военнослужащих и их близких.