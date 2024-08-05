Борис Невзоров: новые правила пролонгации договоров на рыболовные участки уничтожат рыбную отрасль и прибрежные посёлки

Борис Невзоров напомнил, что совместно с рыбацким сообществом и губернаторами-дальневосточниками сенаторы добились принятия 384-го Федерального закона который продлевает срок действия договоров пользования рыболовными участками после их окончания для добросовестных пользователей, участвующим в социально-экономическом развитии своего региона и готовым внести плату за переоформление договоров.

Предполагалось, что для платы за ВБР на 20-летний период пользования участком рыбакам предоставят трехлетнюю рассрочку. Однако, 13 июля Правительство РФ утвердило постановление № 959, по которому пролонгация договоров на 20 лет возможна, только если рыбаки сразу в два приёма внесут плату за ВБР на 40 лет вперёд – то есть 200%.

Сенатор акцентировал внимание на том, что в нарушение всех процедур, за месяц до его принятия постановление в такой редакции не было размещено на специальном сайте для общественных обсуждений. То есть стало для всей рыбацкой общественности и регионов Дальнего Востока роковой неожиданностью.

Он также поставил вопрос о том, чтобы обратиться к руководству страны с предложением по внесению изменений в указанное постановление Правительства, а также создать и направить на Дальний Восток компетентную комиссию в составе представителей Счётной палаты, Министерства Дальнего Востока и Арктики, Минфина и Минэкономразвития, чтобы доказать реальные катастрофические последствия принятого постановления Правительства для рыболовецких предприятий.

В адрес Бориса Невзорова уже поступило более 15 обращений от рыболовецких предприятий, и готовится еще порядка 80 с просьбой защитить отрасль и спасти её от уничтожения.

«В этом постановлении мы читаем, что со всех добросовестных рыбаков за продление договора надо взять 200% платы за ВБР. То есть на 40 лет вперёд, за которые непонятно - придет рыба или не придет. Да, последние 4 года был массовый ход рыбы. А на этот год наука прогнозировала 170 тыс. тонн рыбы, а пришло только 75 тыс. Если брать Камчатку, это нужно будет заплатить 150 млрд рублей практически единомоментно. У нас консолидированный бюджет Камчатского края всего 100 миллиардов. Рыбаки готовы платить, но одномоментно у них такой суммы просто нет», — сказал Борис Невзоров.

Он подчеркнул, что закредитованность отрасли составляет около 1 триллиона рублей: в последние годы рыбаки активно привлекали заёмные средства под строительство нового добывающего флота и заводов глубокой переработки. А теперь им предлагается взять новые кредиты на оплату ВБР и при этом сразу отдать всю прибыль на 20 лет вперёд.

«Закредитованность по отрасли уже составляет около 1 триллиона рублей в то время, как во всем сельском хозяйстве она составляет всего около 3.5 триллионов рублей», — сказал Борис Невзоров.

По словам Бориса Незворова, исходя из расчетов Центра отраслевой экономики НИФИ Минфина России при внесении 200% единовременного или разбитого на 2 года платежа из-за нехватки средств, предприятию будет необходимо получить кредит при среднегодовой ставке в 22%, что даже при взятии такого кредита около 80% предприятий не смогут выкупить свои участки и обанкротятся.

Более того, по информации НИФИ Минфина России, даже при снижении платежа вдвое до 100%, банкротами станут около 40% предприятий.

Борис Невзоров пояснил: «Если рыбаки на 20 лет берут кредит чтобы заплатить за участки, только проценты по кредиту превышают полученную прибыль за эти годы в два раза. Свободных денег у рыбаков нет. Даже если предприятие взяло кредит и за 20 лет его отдаст, на что ему брать следующий, на что содержать поселки, платить зарплаты, менять оборудование? Такие затраты никто не учитывает», - сказал Борис Невзоров.

«Постановление не имеет достаточно обоснованной экономической базы. Будут предприятия брать новые кредиты на выкуп участков или не будут – 80% из них в любом случае банкроты. Значит, тысячи людей останутся без работы, значит прибрежные поселки умрут – а там живут свыше 100 тысяч человек. Это уничтожит рыбную отрасль», — сказал Борис Невзоров.

«К примеру, обороты в сельском хозяйстве намного больше, чем в рыбной отрасли, но при этом, кредиты в ней дают на льготных условиях под 2–4%, в то время как рыболовные предприятия ни одного льготного кредита не получило, и рыбаки вынуждены брать коммерческие кредиты под 22% и более, поскольку среднегодовая ставка по кредиту постоянно повышается. Очевидно, что рыбную отрасль хотят уничтожить», — сказал Борис Невзоров.

Коллеги сенаторы признали, что сложилась реальная угроза уничтожения целого сектора экономики и приняли решение обратиться к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой обозначить проблему перед Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.

Добавим, что Борис Невзоров является соавтором проекта федерального закона в защиту рыбаков, который сенаторы разработали совместно с депутатами Государственной Думы и внесли в парламент страны 24 июля. Документ предполагает трехлетнюю рассрочку при внесении платы за ВБР по следующей схеме: 10% платы вносится при заключении договора пользования участком; 30% - не позже года с даты заключения, 30 % - не позже двух лет, 30%- не позже трех лет.