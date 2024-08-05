С января 2024 года на полуострове отремонтировали 75 многоквартирных домов — ФКР Камчатки

Своевременный капитальный ремонт замедляет ветшание жилья и помогает поддерживать дома в нормативном состоянии, рассказали ИА «Камчатка» в краевом Фонде капитального ремонта. В первой половине 2024 года в регионах отремонтировали 75 многоквартирных домов, общей площадью 234 тыс. кв. м. Это позволило повысить качество жизни более чем для 8 тысяч жителей.

Напомним, на очередном совещании с руководителями подрядных организаций генеральный директор Фонда капитального ремонта Камчатского края Анастасия Макарова порекомендовала использовать все возможности, чтобы успеть закончить работы, запланированные на летне-осенний период:

«Короткое лето, а также неблагоприятные погодные условия этого сезона не позволяют затягивать работы. Считаю необходимым увеличить темпы ремонта фасадов, крыш, систем электро- и водоснабжения в домах, особенно находящихся на севере региона. Особое внимание следует уделить ремонту внутридомовых систем отопления – он должен завершиться до начала отопительного сезона», – отметила Анастасия Макарова.