Здание в историческом центре Петропавловска-Камчатского отремонтировали спустя рукава

В июне 2021 года Фонд капитального ремонта Камчатского края заключил договор с подрядной организацией на проведение капитального ремонта фасада дома № 37 по ул. Советская, сообщили ИА «Камчатка» в ФКР. Здание находится в историческом центре Петропавловска и ремонт проводился с учетом общей концепции сформированного мастер-плана по реконструкции краевой столицы.

Работы на объекте были завершены в декабре 2021 года. А уже через полгода, летом 2022 года, от управляющей компании, которая обслуживает данный дом, в адрес Фонда поступило письмо с приложенным актом осмотра, в котором компания указывала на выявленные дефекты фасада.

«Согласно условиям договора, на проведенные работы устанавливается гарантия. В течение пяти лет, в случае выявления каких-либо дефектов, подрядчик своими силами и за свой счет обязан все исправить. Фонд капитального ремонта назначил дату совместного осмотра объекта, предварительно пригласив туда представителей подрядной организации. Однако подрядчик уведомление проигнорировал, как и семь последующих а на совместные осмотры не прибыл. После продолжительной переписки, подрядчик в течение года обещал исправить выявленные дефекты, но свои обещания так и не выполнил», — рассказали в компании. Было принято решение обратиться в суд.

Суд рассмотрел обстоятельства дела, изучил мнения сторон, принял во внимание, что подрядчик располагал достаточным объемом времени, чтобы исправить все недостатки и решил удовлетворить иск Фонда.

«В своем решении суд обязал подрядную организацию в течение 20 дней со дня вступления решения суда в силу выполнить гарантийный ремонт фасада. В случае неисполнения данного решения организация будет вынуждена выплачивать неустойку в размере 5000 рублей за каждый день просрочки», — сообщили в ФКР.