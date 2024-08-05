Краевой туристический налог могут ввести на Камчатке

Семинар провёл министр финансов Камчатского края Александр Бутылина. Одним из вопросов для обсуждения был о введении туристического налога.

«С руководителями муниципалитетов мы обсуждали то, что в июле этого года были внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, и муниципальным образованиям предоставлено право вводить туристический налог. Это именно право, а не обязанность. Напомню, что туристический налог — местный, муниципалитеты должны сами решать, вводить его на своей территории или нет. Устанавливаться он будет нормативными правовыми актами муниципальных образований», — прокомментировала тему Оксана Герасимова.

Она пояснила, что налогоплательщиками являются юридические и физические лица, предоставляющие услуги по временному размещению туристов в местах проживания – отелях, гостиницах, базах отдыха, хостелах и т.д. Также Герасимова рассказала, что на федеральном уровне установлен перечень льготников в котором находятся Герои РФ, Герои СССР, полные кавалеры ордена Славы; Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ, награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней; участники и инвалиды ВОВ; участники СВО и приравненные к ним лица; ветераны и инвалиды боевых действий; и др.

«На уровне муниципалитетов тоже могут быть установлены льготные категории. И сегодня мы понимаем, что необходимо рассмотреть возможность включения в льготные категории жителей Камчатского края, многодетных, малообеспеченных и т.д.», — отметила Оксана Герасимова.

Налоговым кодексом установлено право субъекта устанавливать налоговые ставки, но оговаривается определённый лимит — в 2025 году - до 1%, в 2026 год - до 2%, 2027 г. – до 3 %, 2028 г. – до 4 %, начиная с 2029 г. – до 5% от налоговой базы. Но при этом есть и минимальный налог – в сумме 100 рублей — пояснила председатель комитета по природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности.

На семинаре также обсудили, как будут использоваться средства, полученные от туристического налога.

«Необходимо, чтобы представители сферы гостеприимства видели и осознавали - эти деньги направляются на создание туристской инфраструктуры, так нужной для наших жителей и гостей. Здесь актуально организовать взаимодействие муниципалитетов с руководителями средств размещения. Есть вопросы и определённая проблематика, связанные с отсутствием пока полной информации по администрированию этих налогов, с хранением документов, подтверждающих льготные категории», — рассказала Оксана Герасимова.

Для разъяснения вопросов, которые сегодня возникают и у бизнеса, и у органов местного самоуправления будет запланирована дополнительная встреча с представителями Федеральной налоговой службы.

справочно: Согласно Федеральному закону от 29.07.2017 N 214-ФЗ по 31 декабря 2024 года в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, Санкт-Петербурге, федеральной территории "Сириус" проводится эксперимент по развитию курортной инфраструктуры посредством введения платы за пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор). Курортный сбор в текущем виде решено не продлевать. Его заменит новый туристический налог со ставкой в процентах, который будет взиматься со всей суммы размещения, а не за сутки проживания, как курортный сбор. Полученный опыт предполагается применять в будущем в других российских регионах. Заработает новый сбор с 1 января 2025 года.