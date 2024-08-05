Глава Петропавловска-Камчатского сообщил о начале дорожных работ в микрорайоне Мишенный -3

В микрорайоне Мишенный-3 Петропавловска-Камчатского по ул. Автомобилистов подрядчик после планировки территории приступил к укладке асфальта, сообщили ИА «Камчатка» в администрации краевой столицы. Работы начались в субботу, 3 августа.

В Службе автомобильных дорог рассказали, что контракт по благоустройству Мишенного-3 заключен на два года. Уже проложено более километра ливневой канализации. Основные работы планируется завершить в текущем строительном сезоне. После укладки асфальта на Мишенном-3 приведут в порядок тротуары и зеленую зону.

«Объект большой, важный и долгожданный для жителей всего микрорайона. Наша задача в этом году выполнить максимальный объем работ по благоустройству», — отметил Константин Брызгин.

На объекте строительства будет уложено 50 тыс. кв. метров асфальтобетонного покрытия и выполнено озеленение территории площадью 15 тыс. кв. метров. Таким образом будет благоустроена территория жилой застройки от улиц Автомобилистов и Ватутина и проспект 50 лет Октября.

Ранее в 2022 году в микрорайоне «Мишенный-3» была проведена замена ветхих коммунальных сетей.