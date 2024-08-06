Активисты молодёжного парламента на Камчатке приняли участие в военно-исторической акции

Молодые парламентарии Камчатки откликнулись на просьбу коллег из таганрогского Молодежного парламента, сообщили в заксобрании Камчатского края. В Таганрог будет отправлена капсулу с землей для хранения на Аллее Бессмертия Таганрога. Церемония взятия земли Города воинской славы Петропавловска-Камчатского состоялась на Никольской сопке, у батареи Максутова, где проходила основная часть боевых действий во время атаки англо-французской эскадры в 1854 году. Сама капсула сделана из котелка, который предоставили камчатские морпехи из 40-й отдельной гвардейской Краснодарско-Харбинской дважды Краснознамённой бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

«К нам обратился Молодежный парламент Таганрога с просьбой прислать часть земли из нашего Города воинской славы. Там, на Аллее Бессмертия, захоронены капсулы времени с фрагментами земли со всех Городов-героев и Городов воинской славы. Конечно, мы безоговорочно поддержали эту акцию, поскольку прекрасно понимаем важную роль и значение сохранения исторической памяти. Мероприятие организовали в кратчайшие сроки, в том числе, и чтобы почтить память всех погибших в обороне Петропавловска», - рассказала Елизавета Югай, председатель Молодежного парламента Камчатки.

В мероприятии приняли участие краевой депутат Владимир Агеев, депутаты Молодежного парламента, члены Молодой гвардии «Единой России», волонтеры Победы.

«З ноября 2011 года Петропавловску-Камчатскому было присвоено почетное звание «Город воинской славы», в том числе благодаря победе, которая была одержана при обороне Петропавловского порта. Академик Евгений Тарле сказал о том, что это был единственный светлый луч победы в темном царстве поражений Крымской войны. В этот же день таким же почетным званием были удостоены еще три города: Ломоносов, Ковров и Таганрог. Сейчас в Таганрог отправится капсула с камчатской землей», — сказал Владимир Агеев.