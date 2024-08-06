Камчатские депутаты проверили выполнение дорожных работ на улице Пономарёва

В Петропавловске-Камчатском депутаты проверили выполнение дорожных работ. Межведомственная комиссия выехала с проверкой на дорогу, где идёт ремонт участка протяжённостью 565 погонных метров: это проезд от дороги по улице Океанской по дороге на улицу Пономарёва, мимо СОШ №24, до жилого дома по улице Пономарёва, 35.

В комиссию вошли начальник управления по национальным проектам и стратегической деятельности администрации губернатора Камчатского края Евгения Позднякова, депутаты краевого парламента и городской думы, представители подрядчика и заказчика работ, прокуратуры и общественности.

Подготовительные работы на участке завершены: заменено около 240 метров бордюрного камня и плиты перекрытия колодцев, дорожное полотно подготовлено к асфальтированию. В ближайшее время стартуют основные работы по укладке верхнего слоя асфальтобетона и обустройству дорожных примыканий к школе и другим объектам, расположенным на участке. Окончание ремонта согласно контракту – 31 августа.

«Работы на участке ведутся в соответствии с техническим заданием, подрядчик укладывается в установленные сроки. Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» подъездной маршрут к 24-ой школе будет приведён в нормативное состояние, и к началу учебного года эти позитивные перемены смогут оценить наши школьники и их родители», - сказал депутат городской думы Анатолий Наумов.

Напомним, задачи комиссии – своевременный контроль за соответствием выполняемых работ техническому заданию, выявление рисков и дефектов на всех этапах дорожного строительства, выявление необходимости организации дополнительных работ на придорожных территориях, взятие на контроль вопросов, возникающих у горожан.

В 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Петропавловске-Камчатском ремонтируют 12 объектов. Это участки дорог на Космическом проезде и проспекте Циолковского - улице Академика Курчатова; внутриквартальный проезд на улице Савченко; участок автодороги от стелы микрорайона Завойко в сторону города; улица Восточное шоссе; проспект 50 лет Октября; внутриквартальный проезд на улице Пономарёва; улицы Давыдова, Кирдищева, Степная, Халактырское шоссе и Морская. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе думы Петропавловска.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, успешно реализуется на Камчатке с 2019 года.