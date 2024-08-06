Житель Петропавловска ограбил и лишил зрения таксиста

В Петропавловске-Камчатском городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 38-летнего жителя краевого центра. Он признан виновным в краже и разбое (часть 1 статьи 162 УК РФ и пункта «г» части 3 статьи 158 УК РФ).

«В суде установлено, что подсудимый в октябре прошлого года в целях хищения чужого имущества напал на таксиста, избил его, причинив физический вред в виде перелома костей носа и повреждения глаза, приведшего впоследствии к потере зрения. Также он забрал у пострадавшего два сотовых телефона. Покинув место преступления, злоумышленник, пользуясь отсутствием блокировки на одном из телефонов, похитил с банковского счета потерпевшего денежные средства в сумме свыше 40 тысяч рублей, - рассказала ИА «Камчатка» старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ Елизавета Денисюк. - По результатам изучения представленных обвинением доказательств, фигуранту по совокупности преступлений назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима».

Также суд обязал мужчину возместить потерпевшему моральный вред в размере более 1 миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Фото: Виктор Гуменюк