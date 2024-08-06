Региональный этап спартакиады пенсионеров России состоялся в Камчатском крае

В Камчатском крае завершился региональный этап всероссийской спартакиады пенсионеров России. 3 августа соревнования проводились на спортивных объектах в Петропавловске-Камчатском по легкой атлетике, пулевой стрельбе, выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 4 августа состязания прошли в ФОКе «Радужный» в городе Елизово, там определились лучшие в плавании, настольном теннисе, шахматах, дартсе и комбинированной эстафете.

В спартакиаде приняли участие пенсионеры шести муниципальных образований: Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, Елизовского, Олюторского, Усть-Камчатского районов и Мильковского округа. Об этом сообщает Telegram-канал министерства спорта Камчатского края. Там добавили, что в общекомандном зачёте 1 место занял Елизовский район, 2 место – Петропавловск-Камчатский, 3 место – Вилючинск.

Победителями в личном первенстве по видам спорта стали:

пулевая стрельба: Нина Титус (Вилючинск) и Владимир Петров (Елизово);

шахматы: Александра Бобрякова (Мильково) и Владимир Белоглазов (Елизово);

настольный теннис: Нина Титус (Вилючинск), Борис Дробинин (Вилючинск) и Владимир Кузьмин (ПКГО);

плавание: Татьяна Андреева (Елизово) и Борис Дробинин (Вилючинск);

лёгкая атлетика: Ольга Топильская (ПКГО), Борис Дробинин (Вилючинск) и Иван Камышев (Елизово);

дартс: Ольга Топильская (ПКГО) и Сергей Селипетов (Елизово).

Сильнейшие пенсионеры региона примут участие в финальном этапе спартакиады пенсионеров России, который пройдет в сентябре в городе Кемерово.