В посёлке Оссора на Камчатке медведи играют на детских площадках

В посёлке Оссора Карагинского района Камчатского края объявлен режим повышенной готовности в связи с выходами медведей в населённый пункт.

«Жители Оссоры сообщают о частых визитах медведей, в том числе люди видели косолапых, играющих на детских площадках. Это создаёт угрозу жизни и здоровью жителей», — рассказал начальник управления федерального государственного контроля (надзора) министерства лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края Всеволод Воропанов.

Нашествие медведей в посёлок связано со слабым подходом лососей к восточному побережью Камчатки, сообщил Воропанов.

«Ранее в Карагинском районе была создана специальная межведомственная группа, сейчас она актуализирована. Мы в ручном режиме взаимодействуем с главой района. Принят приказ о разрешении охотиться в рамках регулирования численности медведей на сопредельных населенному пункту территориях, в общедоступных угодьях. Задействуем военных охотпользователей, за которыми закреплены угодья вокруг населенного пункта. Кроме того, вне рамок охоты будет вестись вынужденный отстрел», — пояснил начальник управления.

Всеволод Воропанов рассказал, что в Оссоре в прошлые годы действовала эффективная практика, когда охотники межведомственной группы в присутствии полицейских на машинах отгоняли медведей, возвращая их в среду обитания.

«Тогда это работало, медведи больше не возвращались. Но, судя по практике текущего года в Термальном и в Соболеве, отогнанные медведи вновь возвращаются к посёлкам. Поэтому мы вынуждены обеспечить максимальные меры безопасности», — сообщил Воропанов.