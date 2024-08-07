Рыбопромышленники освоили 52 % от объёма возможного вылова лосося на Камчатке

В СВТУ ФАР рассказали о ходе лососёвой путины на Камчатке. По состоянию на 4 августа, вылов составляет 95 286 тонн (неделя +24 701 тонна), освоение – 52 % от объёма возможного вылова в 183 179 тонн. Объём ниже показателей 2022 года на 13 455 тонн (в 2022 году 108 741 тонна). В рамках промышленного рыболовства добыто 93 737 тонн. Промысел осуществляется на восточном и западном побережьях Камчатки.

В Западно-Беринговоморской зоне (в границах Камчатского края) добыто 120 тонн (в 2022 году – 302 тонны), в том числе 108 тонн нерки, 9 тонн горбуши и 2 тонны кеты. Об этом сообщает ИА «Камчатка» Северо-Восточное территориальное управление федерального агентства по рыболовству.

В Карагинской подзоне выловили 42 084 тонны (в 2022 году – 42 131 тонна). Основу уловов составляет горбуша – 37 077 тонн, также добыто 3 473 тонны кеты, 1 506 тонн нерки, 26 тонн чавычи и 1 тонна кижуча.

В Петропавловско-Командорской подзоне поймали 2 461 тонну (в 2022 году – 15 768 т). Основная доля вылова приходится на нерку, вылов которой составляет 1 783 тонны, также добыто 264 тонны кеты, 198 тонн чавычи, 209 тонн горбуши и 7 тонн кижуча.

В Западно-Камчатской подзоне добыто 13 922 тонны (в 2022 году – 17 245 тонн), в том числе 9 512 тонн горбуши, 2 049 тонн нерки, 2 283 тонны кеты и 75 тонн кижуча.

В Камчатско-Курильской подзоне выловили 35 151 тонну (в 2022 году – 31 131 тонна), основу уловов составляет нерка – 22 321 тонна, также добыто 11 075 тонн горбуши, 1 752 тонны кеты и 2 тонны кижуча.