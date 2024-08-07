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  4. Житель Башкортостана напился в ночном клубе Вилючинска и пытался ограбить бармена

Житель Башкортостана напился в ночном клубе Вилючинска и пытался ограбить бармена

11:15
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Житель Башкортостана напился в ночном клубе Вилючинска и пытался ограбить бармена

Прокурор Вилючинска утвердил обвинительное заключение в отношении 24-летнего жителя Республики Башкортостан, сообщили в прокуратуре края.

Парня обвиняют в разбое, совершенном с угрозой применения насилия.

«В мае этого года в ночное время пьяный обвиняемый остался недовольным качеством обслуживания в ночном клубе города подводников, угрожал ножом бармену и требовал передачи денежных средств, имеющихся в кассе», – добавили в ведомстве.

Как стало известно информагентству «Камчатка», не растерявшись, работник общепита нажал на тревожную кнопку, злоумышленник испугался и убежал.

Уголовное дело направлено в Вилючинский городской суд для рассмотрения по существу.

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