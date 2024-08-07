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  4. Расширение возможностей IT-образования крайне важно — глава Камчатского края анонсировал создание образовательной программы

Расширение возможностей IT-образования крайне важно — глава Камчатского края анонсировал создание образовательной программы

11:35
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Расширение возможностей IT-образования крайне важно — глава Камчатского края анонсировал создание образовательной программы

Глава региона отметил, что возможности IT-образования на Камчатке необходимо расширять.

«Расширение возможностей IT-образования крайне важно. В целом прошу проработать единую сквозную программу от детского садика и младших классов школы до профессиональной подготовки по IT-специальностям. К сожалению, пока что по этому направлению, особенно в части профессионального образования, мы отстаём. Прошу определить, какие зоны недоработаны и сконцентрироваться на них. Сейчас по всей России специалисты в сфере IT-технологий очень востребованы. В Камчатском крае есть ряд учреждений дополнительного образования, которые также занимаются подготовкой кадров в этом направлении», — сообщил Владимир Солодов.

В рамках реализации нацпроекта «Образование» в Камчатском крае функционируют 45 центров «Точка роста», школьный «Кванториум» на базе школы № 28, детский и мобильный технопарки «Кванториум-Камчатка», а также центр цифрового образования детей «IT-куб. Камчатка»

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