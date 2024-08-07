Состоялось организационное собрание Молодёжного парламента при Городской Думе Петропавловска-Камчатского 14 созыва. В нём приняли участие депутаты, сотрудники аппарата и ребята, кандидатуры которых ранее утвердил Совет Городской Думы.

С напутственным словом к новым молодым парламентариям, которые будут представлять интересы юных горожан в течение следующих двух лет, обратился Андрей Лиманов.

«Сегодня вы вступаете в важный и ответственный этап своей жизни. Вы молоды, энергичны и полны идей, вы – будущее страны и нашей Камчатки. Ваши голоса будут звучать не только в стенах Городской Думы, но и во многих сердцах молодёжи, которая ожидает от вас инициатив, активного участия и поддержки. Уверен, что вы внесёте свой вклад в развитие нашего города, станете положительным примером для подражания у сверстников», — сказал председатель Городской Думы, Почётный председатель Молодёжного парламента.

На собрании ребята познакомились, рассказали о себе и своей общественной деятельности, обсудили будущую структуру Молодёжного парламента и предположительный состав Комитетов, утвердили перечень вопросов повестки дня для рассмотрения на первой сессии.

Также в ходе собрания молодые парламентарии единогласно поддержали на должность председателя Молодёжного парламента 14-го созыва кандидатуру Никиты Охманюка.

«В первую очередь, я – общественный деятель. Реализую свои проекты, написал и выиграл 3 гранта. Сейчас занимаюсь реализацией гранта, который охватывает многие общественные организации Петропавловска-Камчатского. Предыдущий созыв задал высокую планку и мы должны оправдать ожидания, которые возлагает на нас Городская Дума: выдвигать полезные инициативы, предлагать проекты, которые могут быть реализованы. Над этим мы вместе будем работать», — поделился планами Никита Охманюк.

Первая сессия Молодёжного парламента 14-го созыва состоится 19 августа в 18:00.