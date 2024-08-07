БЫТЬ ТЕПЛУ В ПАЛАНЕ

Нынешнее лето выдалось очень напряжённым для работников муниципального унитарного предприятия «Горсети». Даже старожилы не помнят, чтобы одновременно в разных местах и в таком объёме проводились земляные работы, замена труб, установка новых колодцев... В солнечную погоду даже по выходным дням до самых сумерек не смолкают двигатели экскаваторов и дизель-генераторов, виднеютсяь вспышки электросварки, слышатся голоса рабочих...

В разговоре с директором предприятия АлексеемГавриловым выяснилось, что первоочередной задачей коллектива в текущем году является замена аварийных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. Работа ведётся интенсивно, с учётом скоротечности летнего периода. Добиваться высоких темпов позволяют наличие достаточного количества труб нужного диаметра, завезённых ещё по «зимнику», высокая самоотдача рабочих и специалистов и, конечно же, хорошие погодные условия.

По словам Алексея Юрьевича, несмотря на сложность, многие работы уже завершены.

- Сейчас усилия сосредоточены на замене участка от котельной «Центральная» до теплового колодца, находящегося неподалёку от здания бывшей администрации Корякского округа. Непростой была и замена ветхих сетей водоотведения. Работникам «Горсетей» пришлось выполнять её на 7 участках в разных частях посёлка – это, в частности, улицы Гиля, Чубарова, Поротова, им. 50-летия Камчатского комсомола, Сквер Победы. Завершаются работы на участке, ведущем к очистным сооружениям, - сказал Алексей Гаврилов.

Конечно, жителям окружного центра приходится испытывать неудобства, связанные с проведением землеройных работ и временным отсутствием горячей воды в квартирах. Но в большинстве своём они с пониманием относятся к ситуации. Люди ценят усилия тех, кто делает всё, чтобы зимой в их домах было тепло и уютно.

Кстати, теплом паланцев обеспечивают две котельные – «Центральная» и «Совхозная». На сегодня обе практически готовы к работе. Поставку твёрдого топлива, как и в прошлые годы, обеспечит предприятие «Палана уголь».

Работа МУП «Горсети» строится с расчётом на перспективу. В июне на публичных слушаниях, посвящённых утверждению схемы теплоснабжения на территории городского округа «посёлок Палана» до 2039 года, по предложению руководства предприятия в эту схему были включены участки теплосети по улицам Комсомольской и Бекерова.

Первая декада августа позади. До наступления холодной поры остаётся не так уж много времени. Однако можно сбольшой долей уверенности говорить о том, что посёлок встретит её в готовности.

А. ТОЛКАЧЁВ.

Фото из личного архива А. ГАВРИЛОВА.