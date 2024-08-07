Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП в столице Камчатки

На Камчатке по факту смертельного ДТП, произошедшего накануне в краевой столице, возбуждено уголовное дело. Авария произошла 6 августа на проспекте Карла Маркса.

«По предварительной информации, 54-летний водитель «Хонда СРВ» не выбрал безопасную скорость движения и совершил столкновение с движущейся в попутном направлении машиной «Исузу-Бигхорн», управлял которой 30-летний местный житель. В результате ДТП водитель автомобиля «Бигхорн» от полученных травм скончался на месте происшествия, его пассажирка получила телесные повреждения, 2-летний малыш не пострадал», — об этом сообщила ИА «Камчатка» старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ Елизавета Денисюк.

Виновник аварии в момент происшествия был в состоянии алкогольного опьянения. Концентрация алкоголя в его крови составила около 0,7 промилле. По данному факту городским отделом УМВД возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Санкция данной статьи предусматривает наказание только в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет.

Расследование поставлено на контроль в прокуратуре.