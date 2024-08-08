Проект создания межвузовского кампуса мирового уровня обсудят на Камчатке

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов и замминистра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук открыли стратегическую сессию по созданию межвузовского кампуса в Петропавловске-Камчатском.

«Мы хотим дать возможность этой сложной, межведомственной, межвузовской структуре создать дом в виде нашего нового кампуса, на базе которого можно будет выводить исследования и образовательные программы на мировой уровень. Это амбиция задаёт значимость этой программы для нас и для меня, как для руководителя региона. Тезис о том, что на Камчатке можно создать кампус мирового уровня, не является противоречивым. Это конкретная ставка в нашей стратегии, которая не только способствует развитию науки и высшего образования, но и станет важным элементом ответов на вопросы: как сделать край привлекательным для жизни, как удержать молодёжь, как привлечь к нам наиболее ярких профессионалов из других регионов», — сказал Владимир Солодов.

Площадка объединила представителей высшего образования, науки, бизнеса, органов власти и молодёжи Камчатки. В течение двух дней участники будут работать над проектом кампуса-хаба — одного из ключевых стратегических проектов региона.

«Камчатка – уникальный регион. Для многих Камчатка – место силы. И важно понимать, амбиция, связанная с созданием кампуса мирового уровня, возлагает очень много сложных задач на всю команду региона, а также команду вузовского и научного сообщества, поскольку необходимо найти уникальные точки того, ради чего люди приедут на Камчатку, понять, кто эти люди и откуда они», — сказал Андрей Омельчук.

К 2030 году в России появится сеть из 25 современных кампусов. Такую задачу поставил Президент России Владимир Путин. Уже сегодня ведется проектирование и строительство 17 студенческих городков. Они станут площадками для развития критически важных отечественных технологий, позволят реализовывать научные проекты, а также станут точками притяжения талантливой молодежи. Предполагается, что инфраструктура кампусов будет как единая среда студенческого, научного и делового сообщества, а произведенные проекты и продукты должны быть востребованы жителями города или региона.