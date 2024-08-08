Статус значимого мероприятия на Камчатке получил Кубок Содружества по мотокроссу

Первый международный Кубок Содружества по мотокроссу, который пройдёт на Камчатке, внесён в официальные календарные планы России и края, как значимое спортивное мероприятие, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как стало известно информагентству «Камчатка», такой статус получают только самые масштабные соревнования.

Президент Федерации Камчатского края по мотоциклетному спорту Наталья Даниленко пояснила, чтобы соревнования официально признали международными, недостаточно участие двух-трёх иностранных сборных.

«Количество должно соответствовать официальной российской классификации спортивных событий – минимум 12 стран. У нас будут представлены 17 зарубежных стран. Ещё одно условие – это квалификация судейского состава, который должен соответствовать мировому уровню. Это условие мы тоже выполнили, будут судьи высшей категории, в том числе из Московской области, Екатеринбурга, Приморского и Хабаровского краев. Всего в состав войдут 70 человек», – сказано в ее сообщении.

Главным судьёй на Кубке Содружества выступит Максим Краев – генеральный секретарь Федерации мотоциклетного спорта России. Руководство МФР прибудет на Камчатку в качестве почётных гостей – это президент Федерации мотоциклетного спорта России Александр Джеус, первый вице-президент Александр Яхнич, вице-президент по спорту Евгений Паршин, который возглавит жюри соревнований.

Кроме того, осенью 2023 года в руководящий состав МФР вошёл представитель нашего региона – известный камчатский спортсмен Сергей Барабанов стал вице-президентом Федерации мотоциклетного спорта России по связям с общественностью и коммуникациям. Он также будет присутствовать на Кубке Содружества.

Участниками соревнований станут около 80 человек – это 57 спортсменов, а также их тренеры и механики. Основные события Кубка Содружества состоятся 25 августа в Мотопарке Камчатка – на единственной в России подобной трассе, спроектированной архитектором мирового масштаба Грегом Аткинсом.

Кубок Содружества 2024 по мотокроссу инициирован Федерацией мотоциклетного спорта России (МФР) совместно с Федерацией Камчатского края по мотоциклетному спорту и будет проводиться при поддержке министерства спорта Российской Федерации и правительства Камчатского края. Главными партнёрами проведения международных соревнований являются Фонд поддержки социальных инициатив «Будущее Камчатки», АО «Озерновский рыбоконсервный завод № 55», ОАО «Колхоз «Октябрь», ООО «Рыбхолкам», ООО «Мотопарк Камчатка», лично Сергей и Евгений Барабановы.