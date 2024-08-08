Приговор за взятку пограничнику на Камчатке — штраф 2 миллиона рублей

Дело о даче взятки должностному лицу рассматривал Елизовский городской суд, подробностями с ИА «Камчатка» поделились в прокуратуре Камчатского края

«Судом установлено, что подсудимый в апреле текущего года с целью легализации своих незаконных действий по транспортировке рыбопродукции, а также обеспечения общего покровительства в предстоящий в 2024 году период лососевой путины обратился к должностному лицу ПУ ФСБ России по восточному арктическому району с просьбой о встрече, на которой передал взятку в размере 200 тыс. рублей, уточнив, что еще 500 тыс. рублей он даст по завершению путины», — говорится в сообщении.

Взяткодателю назначено наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей. Сумма переданной взятки обращена в доход государства.

Уголовное дело рассмотрено в общем порядке,мужчина вину в предъявленном обвинении признал, в содеянном раскаялся. Осужденный за преступление 41-летний мужчина, свои действия объяснял правоохранителю тем, что хочет «спокойствия, тишины и деловых отношений».