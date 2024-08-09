На отремонтированном участке дороги на улице Степной в Петропавловске нанесут разметку

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов проинспектировал отремонтированный раньше срока участок дороги на улице Степной в Петропавловске и поручил в ближайшее время нанести разметку, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

«Ремонт выполнен, однако объект не выглядит завершённым. В этой связи прошу в самые кратчайшие сроки нанести разметку для того, чтобы итоговый вид был достойный. В этом случае дорога приобретёт другой вид. Проконтролирую, чтобы поручение было исполнено», — сказано в сообщении главы региона.

Представитель подрядной организации Олег Куц добавил, что на объекте был произведён ямочный ремонт, фрезерование и укладка пятисантиметрового верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона.

«Помимо этого, частично были установлены бордюры, обустроены примыкания и карманы для общественного транспорта. Дорога приведена в нормативное состояние. Вырубки были проанализированы в дорожной лаборатории, асфальт соответствует всем нормативным показателям, у заказчика вопросов по объекту нет», — сказал Куц.

Отремонтированный участок будет находиться на гарантийном обслуживании у подрядной организации в течение пяти лет. Все дефекты дорожного полотна, в течение этого срока, будут устраняться подрядчиком за свой счет. Участок дороги по улице Степной — продолжение прошлогоднего ремонтного объекта по улице Солнечной. Тем самым дорога к одному из крупнейших энергетических объектов региона – ТЭЦ-2 полностью приведена в порядок.

Ремонт идет в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего в рамках проекта к зиме отремонтируют 12 участков в разных частях города общей протяженностью 15 километров.