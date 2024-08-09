Безопасность детей и комфорт для автомобилистов обеспечат в новом микрорайоне столицы Камчатки

Тротуары с примыканием к улиц Савченко и Ларина обеспечат безопасность для школьников идущих в школы №42, сообщили в администрации края. Кроме того в ходе работ по благоустройству микрорайона Северо-Восток здесь были оборудованы дополнительные парковочные зоны рядом с ремонтируемой дорогой.

«Это один из важнейших участков дороги для микрорайона “Северо-Восток”, поскольку он прилегает к проездам в школу и детскому саду. Очень важно, что оборудованы тротуары для обеспечения безопасности детей. Подрядчик надёжный, потому ремонтные работы будут завершены в установленные графиком сроки. Прошу всех ответственных держать процесс на личном контроле», — сказал Владимир Солодов, после инспектирования объекта.

Представитель подрядной организации Анастасия Попова рассказала главе региона, что на сегодня выполнено более половины всего объема работ.

«На объекте выполнено свыше 50 процентов работ. Сейчас мы ждём окончания работ по тепловым сетям, чтобы закончить асфальтирование участка. Камчатскэнерго идут ударными темпами, и мы планируем завершить ремонт к новому учебному году», — сообщила Анастасия Попова.

Строительство идёт в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Протяжённость участка составляет более 600 метров. В рамках ремонта будет восстановлено около 6,5 тысяч квадратных метров дорожной одежды, а также уложено более тысячи новой. На участке будут установлены бортовые камни, выполнена регулировка и замена люков колодцев. Напомним, накануне губернатор Камчатского края проверил ход выполняемых работ на дорожных объектах в Петропавловске-Камчатского.

Всего в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в столице края будут отремонтированы 12 участков в разных частях города общей протяжённостью 15 километров.