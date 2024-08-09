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  5. Дети рисуют светофор: дошколята Петропавловска-Камчатского изучали ПДД через творчество

Дети рисуют светофор: дошколята Петропавловска-Камчатского изучали ПДД через творчество

11:45
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Дети рисуют светофор: дошколята Петропавловска-Камчатского изучали ПДД через творчество

Каждый год в дошкольных учреждениях Петропавловска-Камчатского отмечают Международный день светофора — день, когда был установлен первый электрический светофор, сообщили ИА «Камчатка» в управлении образования ПКГО.

«Это замечательное изобретение стало верным другом и помощником как водителей, так и пешеходов. Чтобы сделать наше занятие ещё более интересным, мы провели игру «Весёлый светофор». Ребята с радостью участвовали и учились, играя. В завершении занятия каждый создал свои творения: рисунки, аппликации и даже книжку-малышку со знаками дорожного движения. Дети активно отвечали на вопросы и закрепляли свои знания о правилах безопасного поведения на улице, о том, как правильно переходить дорогу и что нужно помнить, используя общественный транспорт», – рассказали организаторы мероприятия в детском саду.

Знакомить детей с правилами дорожного движения, формировать у них навыки правильного поведения на дороге необходимо, так как знания, полученные в детстве, наиболее прочны и впоследствии становятся нормой поведения. Поэтому изучение правил дорожного движения является одной из главных задач на сегодняшний день.

Дети рисуют светофор: дошколята Петропавловска-Камчатского изучали ПДД через творчество 0Дети рисуют светофор: дошколята Петропавловска-Камчатского изучали ПДД через творчество 1Дети рисуют светофор: дошколята Петропавловска-Камчатского изучали ПДД через творчество 2Дети рисуют светофор: дошколята Петропавловска-Камчатского изучали ПДД через творчество 3

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