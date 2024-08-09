НА ПОРОГЕ В МИР ПРЕКРАСНОГО

Если вы думали, что бесконечный капитальный ремонт здания Школы искусств в Палане полностью перекрыл кислород тем, кто в нем предполагал работать и творить, то вы ошиблись! Школа, её преподаватели, её ученики и партнёры, добрые друзья и поклонники талантов живы. Более того - они полны творческих идей.

Более полувека назад в Палане, центре Корякского автономного округа, появилась музыкальная школа – маленькая, с двумя преподавателями фортепиано и баяна.

Сегодня Корякская школа, носящая имя замечательного педагога, композитора Д.Б. Кабалевского – одно из ведущих учреждений культуры, открывающее детям мир искусства, музыки, гармонии.

Как и всякое учебное заведение, школа искусств после летних каникул готовится к началу нового учебного года. О том, что уже сделано, о планах на предстоящие месяцы изданию «Камчатский край - Единая Камчатка» рассказала директор школы Елена Федоровна Страхова.

-Елена Федоровна, расскажите, пожалуйста, сколько учеников вы примете в нынешнем году, что нового в школе?

- На сегодняшний день основной состав учеников у нас набран, это 295 человек. Но хочу отметить, что после 22 августа будет объявлен дополнительный набор учеников, для того, чтобы те, кто не успел подать заявление в мае, сделали это сейчас. 23 августа после отпусков к работе приступает педагогический состав и начнём интенсивную подготовку к началу учебного года, к 1 сентября. Очень ждём приезда нового специалиста, преподавателя по классу баяна-аккордеона. К новому учебному году мы готовы, все в порядке, часть музыкальных инструментов закуплена в этом году, приобретены методические материалы.

- А какие инструменты вы закупили?

- Синтезаторы, аудиоколонкидля классов хореографии и сольного пения, поступили новые гитары, домры, балалайки. Все это приобретается за счёт средств нашей школы.

У нас действует три отделения: хореографическое, художественное и музыкальное. Музыкальное отделение состоит из класса фортепиано, класса аккордеона и баяна, народных инструментов, флейты и класса сольного пения. Что касается художественного отделения, это художественное творчество (рисование и живопись) и декоративно-прикладное искусство. И хореографическое отделение – классическая и национальная хореография.

- Насколько я знаю, для класса национальной хореографии программа специально разрабатывалась?

- Да, за это большое спасибо нашему бывшему преподавателю, известному камчатскому хореографу Ольге Андреевне Ласточкиной и музыканту Валентину Григорьевичу Шмагину, который делал музыкальные обработки национальных мелодий. Эта программа действительно у нас есть, мы по ней работаем несколько лет.

- В концертных программах вашей школы часто выступает флейтистка Лидия Ящуковская. Она учит детей игре на духовых инструментах?

- Да, класс флейты тоже у нас есть. Хочу пояснить, что работаем мы по двум видам программ: программа общеразвивающая (три года), дающая основы музыкального, изобразительного, хореографического искусства, и затем предпрофессиональные программы – здесь уже ребёнок полностью овладевает инструментами, навыками, и по времени эта программа больше. Именно после освоения предпрофессиональных программ у наших выпускников есть возможность поступить в высшее или среднее учебное заведение, чтобы профессионально заниматься выбранным видом творчества.

У нас много планов на будущее – открыть новые отделения для привлечения учащихся. Не так давно мы изучали ситуацию с дополнительным образованием в Палане, с запросами детей и их родителей и увидели, что можно было бы ввести занятия по основам дизайна, работе с медиаконтентом, цифровой обработке музыки. Это планы на будущее, они включены в стратегическую программу развития учреждения, Надеемся, что они будут реализованы.

Основа нашей работы – наши замечательные педагоги, которые пользуются заслуженным уважением и авторитетом. Это преподаватели Максим и Наталья Семенюки, Любовь Сачкова, Виталий Николаевич Манухов, Лидия Ящуковская, и наши ветераны – Александр Шкалыгин, Виталий Панкарин, Светлана Терновская, Динара Шараева, Таися Огородникова, Анастасия Мартыненко, Валентина Суздалова, Анна Курильчик, Людмила Бахтина. Людмила Васильевна, кстати, пройдя профессиональную переподготовку, еще преподает детям основы декоративно-прикладного искусства. Валентин Григорьевич Шмагин не прерывает связь со школой, аккомпанирует во время занятий класса национальной хореографии.

В этом году школа получила хороший подарок от нашего депутата Законодательного Собрания Давыдовой Анны Владимировны, большое ей спасибо! По нашей просьбе в рамках выполнения депутатских наказов нам были выделены средства для пошива национальных костюмов, они уже готовы и ждут первых выступлений юных артистов.

- Раньше ваши ученики выезжали на краевые, всероссийские конкурсы. Как сейчас обстоят дела?

- Ежегодно ученики школы выезжают на конкурс «Юные дарования Камчатки». Учащаяся класса национальной хореографии Ирина Михайлова (преподаватель Л. Бахтина) в скором времени вылетает на Московский молодёжный культурный форум, пригласила её в состав делегации Камчатского края Марина Анатольевна Акмаева, директор Камчатского колледжа искусств. Решили, что представитель нашей школы обязательно должен присутствовать.

- Какие мероприятия запланированы на этот год?

- В декабре планируется проведение мероприятий к 120-летию Кабалевского, затем - ежегодный фестиваль «Радуга талантов», концерты отделений и, конечно же, образовательная деятельность.

- Спасибо за рассказ. Желаем Вам и всему коллективу Корякской школы искусств имени Д.Б. Кабалевского успешной работы, творческих достижений и реализации всего задуманного!

Татьяна Косыгина