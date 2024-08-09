"СПАРТАКУ" - 65!

9 августа исполнилось 65 лет с момента открытия в Петропавловске-Камчатском стадиона «Спартак». Его начали строить на деньги моряков и рыбаков.

Как рассказывает в своей исторической статье, посвящённой «Спартаку», сотрудник краевого объединённого музея Наталья Гаврилова, бюджетные ассигнования на строительство стадиона не были предусмотрены. Поэтому его начали строить за счёт средств, перечисленных профсоюзами. Так, бассейновый комитет профсоюза моряков выделил на строительство 60 тысяч рублей, базовый комитет Управления тралового и рефрижераторного флота – 50 тысяч.

Стройка стала по-настоящему народной. В ней приняли участие тысячи жителей Петропавловска от мала до велика. 30 мая 1959 года состоялся первый массовый субботник. В нём приняли участие работники Камчатского управления гидрометеослужбы, плавмастерской «Фреза», центральной сберкассы, «Камчатморгидростроя».

Всего за два месяца болотистый пустырь северного берега Култучного озера превратился в крупнейшую спортивную арену Камчатки, которую открыли 9 августа. Первым названием стадиона был «Труд». В 1964-м его переименовали в «Спартак».

В июле 2018 года началась реконструкция стадиона в спортивный парк. В 2021-м обновлённый «Спартак» начал работу. Сейчас он включает в себя футбольное поле с трибунами, площадки доя баскетбола, волейбола, мини футбола, теннисный корт, секторы для прыжков в высоту и длину, скейтдром, уличные тренажёры и беговые дорожки.