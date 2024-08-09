Две бригады дорожников чистят ливнёвки в столице Камчатки

В Петропавловске-Камчатском дорожные службы работают в режиме повышенной готовности в условиях непогоды и обильных осадков. Специалисты Службы автомобильных дорог и МУП «Спецдорремстрой» ведут постоянный мониторинг ситуации.

В настоящее время в городе работают две бригады – в бывшем Октябрьском и Ленинском районах. Они отводят воду с проезжей части, чистят лотки ливневой канализации. Также в краевой столице дежурит специализированная илососная машина, которая выполняет прочистку колодцев. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе администрации города.

«Небольшой застой воды наблюдается в районе Моховой, Мехзавода в центре города, на улице Набережной, в Сероглазке, на улице Советской. В целом ливнёвки справляются со своей задачей, существенных заторов нет», - сообщили в МУП «Спецдорремстрой».

Мэрия призывает горожан быть осторожными на дорогах в условиях плохой видимости, соблюдать правила дорожного движения, проявлять взаимное уважение! Обо всех чрезвычайных ситуациях можно круглосуточно сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону: 303-111.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», погоду на юге полуострова сегодня испортил охотоморский циклон. По данным синоптиков, неблагоприятный прогноз сохранится до вечера 9 августа.